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Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında dev bir indirim beklenirken, motorin grubunda ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 103 dolara kadar gerilemesi, araç sahiplerinin yüzünü güldürecek gelişmeyi beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle akaryakıt tabelalarının gece yarısı itibarıyla yeniden güncellenmesi bekleniyor.

Sürücülere müjde... Neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar vatandaşları isyan ettirmeye devam ederken akaryakıta bir indirim haberi geldi.

BENZİNİN LİTRESİNE 5,65 TL İNDİRİM YOLDA

Sözcü'de yer alan habere göre, benzin fiyatlarında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 lira 65 kuruşluk indirim yapılması öngörülüyor. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

15 EKİM 2026 İTİBARIYLA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim öncesinde üç büyükşehirdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 83,80 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 41,20 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 83,60 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG: 40,60 TL

ANKARA

Benzin: 84,80 TL

Motorin: 97,70 TL

LPG: 41,29 TL

İZMİR

Benzin: 85,10 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı tespit ediliyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru takip edilerek belli bir marjda nihai pompa fiyatı oluşturuluyor.