Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne iştirak ediyor. Cevdet Yılmaz'ın önümüzdeki yıl bütçede beklenen gelir ve gider beklentisini açıklıyor.

Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"Bütçeyi toplumsal refahı gözeten anlayışla hazırladık. Değerlendirmemizin ardından bütçe merasimizi gerçekleştiriyoruz. Bölgede savaşlar, küresel belirsizliklere rağmen Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmeyi sağlıyoruz.

Son 24 yılda fiziki altyapıda büyük ilerlemeler sağladık. 2027 yılı bütçesinde çiftçi, işçisi, sanayisi, çalışanı, emeklisiyle toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır. Kentsel dönüşüm ödenekleri 276 milyar TL'ye çıkıyor. Kentsel dönüşüm ödeneklerini iki kattan fazla attırılacak.

2027 yılında küresel ekonomide toparlanma beklentisi 2025 yılında yüzde 3,5, 2026 yılında 3,1 ve 2027 yılında büyüme 3,4'e küresel ticaret hacmi artışı ise yüzde 4,7'ye yükselerek toparlanması beklenmektedir.

2026 yılında 3,3 olarak bitirilmesi beklenen GSYH büyümesi 2027 yılı için yüzde 4,2 olarak bekliyoruz. İşsizlik oranının ise 2026 yılında yüzde 8,1 olarak beklenirken, 2027 yılında yüzde 8,0'a gerileyeceğini beklemekteyiz. İşgüçü katılım oranı ise 2027 yılında 53,4, istihdamın ise 33,2'ye çıkmasını öngörüyoruz.

İhracatın 2026 yılında 282 milyar dolar olmasını beklerken, 2027 yılında 292 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz. İthalatta ise 2026 yılında 387 milyar dolar seviyelerinden 2027 yılında 397 milyar dolar çıkmasını tahmin ediyoruz. Cari işlem dış ticaret açığının ise seneye yüzde 1,9'a düşmesini bekliyoruz.

2026 yılında enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörürken, 2027 yılında yüzde 21 olarak görüyoruz.

2026 yılı için bütçe görünümünde bütçe giderinin 19 tirilyon 660,1 milyar olarak, giderlerin ise 17 trilyon 28,2 milyar lira revize edildi. Bütçe açığı ise 2 trilyon 631,9 olarak bu yılı kapatacağımızı düşünüyorum. 3,5 olarak görünen oranın 3,1'e düşeceğini öngörüyoruz. Olumsuz gelişmelere rağmen bütçe açığı artmayacak.

Tasarruf tedbirleri kapsamındaki bütçe içindeki payının 2014-2023'de yüzde 4,6'dan 2025 yılında 2,9'a düşürmüş bulunmaktayız.

Deprem harcamalarının bütçeye etkisi 2023 ile 2026 yılı döneminde 5,4 trilyon lira (104 milyar dolar) harcamıştır. Türkiye Cumhuriyet'i ekstra bir yükle karşı karşıya kalmıştır. 2026 yılında bütçe açığının gayri safi oranı yüzde 3,1 olarak öngörülmektedir.

2027 yılı bütçe gideri 27 trilyon 276,1 milyar TL olarak bütçe gelirlerinin ise 23 trilyon 408 milyar lira olarak öngörüyoruz. Giderlerin GSYH'ye oranı yüzde 24,5, gelirlerin ise yüzde 21,0 olarak beklemekteyiz. Bütçe açığı ise 3 trilyon 868,1 milyar lira tahmin ediyoruz. GSYH'ye oranı yüzde 3,5 olarak bekliyoruz.

2027 yılı bütçesinde en yüksek payı yüzde 13'le eğitim aldı. Eğitime 3 trilyon 747 milyar lira kaynak ayırdık. Sağlık için ise 2 trilyon 134 milyar lira ayırdık. Sosyal yardım ve deteklere ise 1 trilyon 341 milyar kaynak bıraktık. Sosyal konut finansmanı yüzde 150 artırılacak. Enerji sübvansiyonları için 605 milyar lira ayırıyoruz.

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