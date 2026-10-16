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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, geçtiğimiz gün Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde oy kullanmaya gittiği sırada trafik kazası geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Gültekin'in hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Valiliğinin açıklayacağı bir tarihte Üsküdar Belediyesi'nde yeniden Başkan Vekilliği seçimleri yapılacak. Bu seçim, 2024'ten bu yana Üsküdar Belediyesi'nde yapılan 4. seçim olacak.

Son başkan vekilliği seçimlerinde Meclis'te kafa karıştıran dengeler ortaya çıkmıştı. Üsküdar'da yapılacak yeni seçim öncesi güncel meclis dağılımını YENİÇAĞ ortaya çıkardı...

MECLİS ARİTMETİĞİ NE DURUMDA?

Üsküdar Belediye Meclisi’ndeki oy dengesi, son dönemde yaşanan istifalar, adli süreçler ve vefat haberleriyle oldukça hassas bir konuma geldi. Resmî tablolarda AK Parti 20, MHP 4 ve YENİ Parti 9, CHP 10 sandalyeye sahip. Ancak CHP içerisinde son başkan vekilliği seçiminde AK Parti'ye oy veren 1 isim disipline sevk edilmişti.

FİİLEN KİMLER OY KULLANABİLECEK?

Ancak oylama gününde sandalyelerden ziyade salonda fiilen bulunup oy kullanabilecek üye sayısı belirleyici olmaktadır. Meclis üyesi Amine Cansu Çelik’in ev hapsi devam ettiği için meclis salonuna fiziki olarak gelemeyecek olması, mecliste oy kullanabilecek üye sayısını da doğrudan etkiliyor. Son rakamlara göre Üsküdar'da dengeler şu şekilde:

(Ekrem Baki)

AK Parti: 20

MHP: 4 (Ekrem Baki her ne kadar CHP'li meclis üyesi olarak istifa etmiş olsa da, 2024 seçimlerinde MHP listelerinden seçime girdiği için Baki'nin yerine MHP listelerinden yedek üye yazılacak)

YENİ Parti: 9

CHP:10 (1 kişi disiplinde)

Bağımsız: 1

Tutuklu: 1

Ev hapsi sebiyle oy kullanamayacak: 1 (Amine Cansu Çelik)

Fiili durumda oy kullanabilecek olan 24 Cumhur İttifakı, 19 CHP/YENİ grubu Meclis üyesi (1'i disiplinde) 1 de bağımsız üye mevcut. Disiplinde olan CHP'li ismin geçtiğimiz seçimlerde AK Parti lehine oy kullandığı göz önünde bulundurulduğunda Cumhur İttifakı adayına 25, muhalefetin adayına ise 18 oyun çıkması bekleniyor. 1 bağımsız üyenin oyu da seçimde etkili bir faktör olacak.

ÜSKÜDAR'DA BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?

Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'li Sinem Dedetaş, oyların %49,9'unu almış ve Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı olmuştu. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonların 3. dalgasında, 29 Temmuz'da gözaltına alınan Sinem Dedetaş, 31 Temmuz'da tutuklanmış ve 1 Ağustos'ta görevden uzaklaştırılmıştı.

İLK BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ

Başkanvekili seçimi için toplanan Üsküdar Belediye Meclisi’nde ilk iki turda CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 27, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 17 oy aldı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçim devam etti.

Dördüncü turda CHP adayı Çetinkaya 22, AK Parti adayı Gültekin ise 18 oy alarak Çetinkaya’yı Üsküdar Belediye Başkanvekili seçtirdi. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 25 Ağustos’ta Sibel Tan Çetinkaya’nın başkanvekili seçilmesine ilişkin belediye meclisi kararının yürütmesini durdurdu ve seçimleri geçersiz saydı. İstanbul Valiliği yeni seçim için 5 Eylül tarihini belirledi.

SEÇİM ÖNCESİ YARGI DEVREDE

Üsküdar Belediye Meclisi’nde oy kullanma hakkına sahip Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir gözaltına alındı.

Aralarında meclis üyeleri ve genel başkan yardımcılarının da bulunduğu sekiz kişi, seçimin yapılacağı hafta savcılığa çağrılarak ifade verdi.

TRANSFER DALGASI

Yargı kararları, tutuklamalar ve transferlerle gidilen tartışmalı seçim öncesi CHP’den seçilmiş dört belediye meclisi üyesi Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

MECLİS "BİR ŞEKİLDE" EŞİTLENDİ

Üsküdar belediye meclisinde oy kullanma hakkı olan Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki, gözaltına alınmalarının ardından tutuklanırken Mithat Özdemir serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Mithat Özdemir'in AK Parti lehine oy kullandığı öne sürüldü.

Böylece başkanvekili seçiminde oy kullanma hakkına sahip iki belediye meclisi üyesi tutuklanmış oldu ve meclis aritmetiği 21-21’e eşitlendi.

SEÇİM ERTELENDİ

İstanbul Valiliği’nin belirlediği tarihte yapılması planlanan başkanvekili seçimine CHP ve YENİ Parti katılmayınca yeterli katılım sağlanamadığı için seçim düzenlenemedi. Yeni seçim tarihi 8 Eylül olarak belirlendi.

POLİS ABLUKASINDA SEÇİM

Başkanvekili seçimi için yeniden toplanan Üsküdar Belediye Meclisi’nde, seçim günü belediye binası çevresinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Seçimi takip etmek isteyen gazetecilerin haber ajansları dışında, milletvekilleri ve belediye meclisi üyeleri dışındaki herkesin de belediye binasına girişine izin verilmedi. CHP ve YENİ Parti, seçimin aleniyet ilkesinin ihlal edildiğini savundu.

Seçimin ilk turunda Gültekin 21, Çetinkaya 19 oy aldı. İkinci turda Gültekin 22, Çetinkaya 20 oy aldı. Üçüncü turda CHP/YENİ Parti grubundan bir meclis üyesinin daha Gültekin’e oy vermesiyle sonuç 23-19’a geldi ve dördüncü turda da değişmedi. Bu seçimde de CHP ve YENİ Partili 2 meclis üyesi AK Parti adayına oy verdi.

AK Partili Dündar Ziya Gültekin, 23 oyla Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilirken Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kaldı.

Böylece 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 30 yıl sonra CHP’nin kazandığı Üsküdar Belediyesi, Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından AK Partiye geçti.