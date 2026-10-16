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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon beklentilerinde sınırlı değişim görüldü. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,61’den yüzde 29,63’e yükseldi.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ankete göre 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, önceki dönemdeki yüzde 23,70 seviyesinden yüzde 23,89’a çıktı. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 18,32’den yüzde 17,94’e geriledi.

AY SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2,11

Anketin girişinde yer alan bilgiye göre, içinde bulunulan ay sonu için enflasyon beklentisi yüzde 2,11 olarak kaydedildi.

YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ 51,55

Piyasa katılımcılarının yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi ise 51,55 TL oldu.