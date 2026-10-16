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Kaynak: Haber Merkezi

Milli açık su yüzücüsü Eda Savcıgil, dünya açık su yüzücülüğünün en prestijli ve zorlu parkurlarından biri kabul edilen Hawaii’deki Molokai (Kaiwi) Kanalı’nı başarıyla geçti. 42 kilometrelik dev parkuru 12 saat 41 dakikada tamamlayan 18 yaşındaki sporcu, bu kanalı yüzerek geçen en genç Türk yüzücü unvanını kazandı.

PASİFİK OKYANUSU’NUN ZORLU ŞARTLARINA MEYDAN OKUDU

Dünyanın en zorlu yedi açık su geçişinden oluşan "Okyanus Yedilisi" (Ocean's Seven) listesinde yer alan Molokai Adası ile Oahu Adası arasındaki parkurda kulaç atan genç sporcu, Pasifik Okyanusu'nun ağır doğa koşullarıyla mücadele etti. Savcıgil; yüzüş boyunca aniden devleşen dalgalar, güçlü akıntılar, zehirli denizanaları ve köpek balığı tehdidi gibi büyük tehlikelere rağmen parkuru sorunsuz tamamlamayı başardı.

"BAŞARIYLA VE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLAMAK MOTİVE ETTİ"

Öğrenim gördüğü Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından duyurulan tarihi başarının ardından açıklamalarda bulunan Eda Savcıgil, ana hedefinin Okyanus Yedilisi’ni tamamlamak olduğunu vurguladı. Genç yüzücü duygularını şu sözlerle ifade etti:

Molokai Kanalı’nı geçen en genç Türk yüzücü olmak, okyanus ve hava koşullarına rağmen parkuru başarıyla ve sağlıklı bir şekilde tamamlamış olmak beni daha da motive etti.

KARİYERİNDE İKİNCİ REKOR

Okyanus Yedilisi yolculuğuna hızlı başlayan Eda Savcıgil, serinin ilk etabı olan 32 kilometrelik Catalina Kanalı’nı da 10 saat 27 dakikada geride bırakmıştı. Savcıgil, Catalina geçişiyle de bu parkurdaki "en hızlı Türk kadın yüzücü" ve "en genç Türk sporcu" unvanlarını elde etmişti.

EDA SAVCIGİİL KİMDİR?

18 yaşında olan Eda Savcıgil, açık su yüzme ve buz yüzme branşlarında elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Ultra maraton yüzücüleri arasında gösterilen Savcıgil, uluslararası yarışlarda kazandığı derecelerle adından söz ettiriyor.

Açık deniz ve soğuk su yüzme parkurlarında Türkiye’yi temsil eden milli sporcu, İtalya’da düzenlenen Maratona del Golfo Capri-Napoli yarışında elde ettiği birincilik ve parkur rekoruyla öne çıkıyor. Dünyanın en zorlu açık su geçişlerinden oluşan Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Savcıgil, zorlu su ve hava koşullarında sergilediği fiziksel dayanıklılık ve mental güçle ultra maraton yüzme alanında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.