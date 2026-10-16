Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 217 numaralı locanın tahsisiyle ilgili Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan hukuki süreçte yeni bir karar çıktı.

İş insanı Acun Ilıcalı'ya ait olduğu belirtilen locaya ilişkin daha önce yapılan üç başvurunun reddedilmesinin ardından konu dördüncü kez yargıya taşındı.

İstanbul Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nde görülen duruşmada, locanın tahsisine yönelik başvuru bir kez daha reddedildi.

AZİZ YILDIRIM'IN BAŞVURUSUNA 4. RET

217 numaralı loca üzerinden başlayan anlaşmazlıkta Aziz Yıldırım cephesinin daha önceki üç girişimi de mahkemeler tarafından reddedilmişti.

Acun Ilıcalı'nın avukatı Av. Dr. Hakan Öncel, önceki açıklamasında söz konusu başvuruların bağımsız mahkemelerce üç kez reddedildiğini duyurmuştu.

Son duruşmada da ret kararı verilmesiyle birlikte 217 numaralı locaya ilişkin başvurular dördüncü kez sonuçsuz kaldı.

TEDBİR KARARINA AYKIRILIK NEDENİYLE SORUŞTURMA

Mahkemenin ret kararının yanı sıra dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Daha önce verilen tedbir kararına aykırı şekilde hareket edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Böylece 217 numaralı locanın tahsisine ilişkin uyuşmazlıkta, tedbir kararına uyulup uyulmadığına yönelik ayrı bir inceleme süreci de gündeme geldi.