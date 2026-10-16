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Tunç Soyer’in avukatı Murat Aydın, bundan önceki duruşmalara ‘Belediyemizin uğradığı bir kamu zararı yoktur’ resmi yazısı gönderen İzmir Büyükşehir Belediyesinin, bugünkü duruşmada, kamu zararı olma ihtimali gerekçesiyle duruşmalara müdahil olma talebini ilettiğini açıkladı.

CHP'den istifa edip "asla geçmeyeceğim" dediği AK Parti'ye transfer olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay; Tunç Soyer davasına müdahil olma kararı aldı. Tugay, mahkemeye daha önce yolladığı resmi yazıda "Belediyemizin uğradığı bir kamu zararı yoktur" demişti.

"KARAR SİYASİ HESAPLAŞMADIR"

Talebin reddedilmesi gerektiğini söyleyen Av. Murat Aydın, “Önceki duruşmalarda kamu zararımız yoktur diyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu fikrini değiştirmesinin sebebi, Cemil Tugay’ın parti değiştirmesidir. Bu talebin, mahkemeniz üzerinden siyasi hesaplaşma maksadı taşıdığı açık olduğu için reddedilmesi gerekir.” ifadelerini kullandı