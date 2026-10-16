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Kaynak: Haber Merkezi

Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) toplantısında, aralarında Selin Sayek Böke ve Gül Çiftci’nin de bulunduğu 48 kişinin partiden ihraç edildiği kaydedildi.

Söz konusu isimlerin de yer aldığı kişiler, CHP üyelikleri sürerken YENİ Parti ile hareket ettikleri gerekçesiyle daha önce kesin ihraç istemiyle YDK’ye sevk edilmişti.

Selin Sayek Böke’nin yanı sıra Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Yalçın Karatepe ve çok sayıda eski parti yöneticisinin dosyası kurulun gündemine taşınmıştı.

İHRAÇ EDİLEN 48 KİŞİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen isimler şu şekilde:

Ali Abbas Ertürk,

Asiye Ergül,

Aylin Nazlıaka,

Bahadır Erdem,

Barış Övgün,

Bedirhan Berk Doğru,

Berk Kılıç,

Burcu Mazıcıoğlu,

Canan Taşer,

Cansel Çiftçi,

Ecevit Keleş,

Elif Leyla Gümüş,

Emine Uçak Erdoğan,

Güldem Atabay,

Hikmet Erbilgin,

İlhan Cihaner,

Kerim Rota,

Kübra Gökdemir,

Mahir Yüksel,

Melisa Uğraş,

Gül Çiftçi,

Nazan Güneysu,

Ozan Işık,

Önder Kurnaz,

Polat Şaroğlu,

Selin Sayek Böke,

Sercan Çığgın,

Serkan Özcan,

Sevgi Kılıç,

Sinem Kırçiçek,

Tolga Sağ,

Turgay Özcan,

Uğurcan İrak,

Uygar Parçal,

Yalçın Karatepe,

Zeliha Aksaz Şahbaz,

Tuğçe Hilal Özkan,

Yankı Bağcıoğlu,

Baran Seyhan,

Emre Kartaloğlu,

Emre Yılmaz,

Pınar Uzun Okakın,

Oya Ünlü Kızıl,

Deniz Çakır,

Remzi Kazmaz,

Oğuzhan Cenan,

Aysemin Gülmez,

Mesut Kırşanlı.