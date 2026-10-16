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Kaynak: Haber Merkezi

ABD’nin 3 Ocak’ta gerçekleştirdiği saldırının ardından alıkonularak New York’a götürülen eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hakkındaki suçlamalara mahkemede yanıt verdi. Maduro ile eşi Cilia Flores, kendilerine yöneltilen iddiaları kabul etmediklerini açıkladı.

Mahkemede tercüman aracılığıyla savunmasını dile getiren Maduro, ABD’nin saldırısını gerekçelendirmek amacıyla gündeme getirdiği işkence iddialarını reddetti. Maduro, yenilenmiş iddianamede sıralanan suçlamaların daha önce ortaya atılan asılsız iddiaların yeniden düzenlenerek sunulmasından ibaret olduğunu belirtti. Maduro, bu iddianameyi kabul etmediğini mahkemeye bildirdi.

Ev hapsine geçme yönündeki başvurusu yakın zamanda geri çevrilen Cilia Flores de hakkındaki suçlamalara karşı çıktı. Flores, Venezuela’da son yıllarda gözaltına alınan ABD vatandaşlarına ve diğer kişilere işkence yapıldığı iddiasını reddederken uyuşturucu ve silah suçlamalarını da kabul etmedi.

Davanın sonraki aşamasına ilişkin takvimi açıklayan mahkeme, savunma tarafının yargılamanın sona erdirilmesi yönündeki gerekçelerini 17 Aralık’ta yapılacak duruşmada değerlendirecek.