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Kaynak: Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlar üzerinden gerçekleştirilen sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemelerin 2027 yılı başına kadar tamamlanacağını açıkladı. Şeffaf ve güvenilir bir piyasa yapısı oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Şimşek, sorunlu fonların tasfiye sürecinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ve ödemelerin kamu bütçesine yük getirmeden tahsil edileceğini belirtti.

"2027 YILI BAŞINA KADAR TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ"

Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında şeffaflığı artıran ve yatırımcı güvenini pekiştiren adımların ilgili kurumlarca atılmaya devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmelerini de dikkate alarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenlemeleriyle bilgi akışı güçlendi, nihai pay sahipliği daha şeffaf hale geldi. Ağustos ayı sonunda açıklanan Fon Rehberi ile serbest fonların portföylerini haftalık açıklaması, TEFAS’ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin duyurulması sağlandı. Fonlara yoğunlaşma limitleri getirildi. Borçlanma işlemlerinin organize piyasalarda ve teminatlı yapılması zorunlu oldu. Düzenlemelerin sonuçlarını yakından izleyerek, tüm paydaşlarımızla istişare içinde gereken ilave adımlar gecikmeden atılacaktır."

Önceliklerinin sorunlu fonların tasfiyesini tamamlamak ve yatırımcı haklarını korumak olduğunu ifade eden Şimşek, "Piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır. Fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Amacımız yatırımcı haklarının korunduğu şeffaf, güvenilir ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmaktır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2026 yılı içerisinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturmalar kapsamında, piyasalarda önemli adımlar atılmıştı:

SPK, 17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla düşük dolaşımlı hisselerde yapay fiyat artışı, bilgi suistimali ve erken çıkış iddiaları üzerine 131 fonun tasfiye edilmesine karar verdi. Tasfiye süresi azami 6 ay olarak belirlendi.

Tasfiye sürecinin yönetimi için Tera Portföy bünyesindeki fonlarda Türkiye İş Bankası A.Ş., diğer fonlarda ise T.C. Ziraat Bankası yetkilendirildi.

Soruşturma çerçevesinde şüpheliler ve ilişkili tüzel kişiler hakkında mal varlığını dondurma ile elkoyma tedbirleri uygulandı. Eylül 2026 sonunda yapılan incelemeler neticesinde 45 tüzel kişilik ve 19 fon üzerindeki tedbirler kaldırılırken, gerçek kişilere yönelik adli tahkikat ve tedbirler sürdürüldü.

43 BİN YATIRIMCIYA 6,4 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI

Yürütülen tasfiye süreci kapsamında bugüne kadar 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Halen 40,5 milyar liralık tasfiye işlemi devam ederken, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin hazırlanan kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Düzenleme uyarınca, hak sahiplerine yapılacak ödemelerin kamu bütçesinden karşılanmayacağı, doğrudan fon varlıklarından ve süreçten sorumlu tutulan kişilerden tahsil edileceği vurgulandı.