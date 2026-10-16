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Kaynak: ANKA

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada yaptığı savunmayı değerlendirdi. Duruşma öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, İmamoğlu'nun üç gündür kendisine yöneltilen suçlamalara belgelerle karşılık verdiğini belirterek iddianamenin geçerliliğini yitirdiğini öne sürdü.

Özel, duruşmaların kamuoyuna canlı yayınlanması yönündeki taleplerini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmişteki açıklamalarına dikkat çekti.

"NİYE CANLI YAYIN İSTEDİĞİMİZİ ŞİMDİ ANLIYOR MUSUNUZ?"

İmamoğlu'nun savunmasında suçlamaları tek tek çürüttüğünü savunan Özel, duruşmaların canlı yayınlanmamasını eleştirdi.

Özel, "Şimdi anlıyor musunuz biz niye büyük bir öz güvenle canlı yayın istiyorduk da Devlet Bey de yayınlansın dediği halde, Erdoğan da Devlet Bey istiyorsa elbette olur dediği halde niçin canlı yayınlanmadığını görüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Halk TV'nin kapatılmasına da tepki gösteren Özel, bu kararın İmamoğlu'nun savunmasının kamuoyuna ulaşmasını engellemeye yönelik olduğunu iddia etti.

Özel, canlı yayın taleplerinden vazgeçmediklerini belirterek "İstiyoruz. Akın Bey istiyoruz. Biz buradayız" dedi.

"İDDİA MAKAMI PERİŞAN DURUMDA"

İmamoğlu'nun savunmasında özellikle Cebeci dosyasına ilişkin iddialara yanıt verdiğini anlatan Özel, söz konusu işlemlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu bulunmadığının belgelerle ortaya konulduğunu ileri sürdü.

Cebeci'deki faaliyetlere ilişkin izinlerin bakanlıklar tarafından verildiğini ve yüzde 10'luk payın İstanbul Valiliği tarafından alındığını savunan Özel, iddia makamının bu açıklamalara karşılık veremediğini öne sürdü.

Özel, "İddia makamı perişan durumdadır. İddianame yüz tanelik peçete gibi teker teker 156 tane peçete Ekrem İmamoğlu tarafından alınıp atılmaktadır. İddianame acziyet içindedir" ifadelerini kullandı.

"AKIN GÜRLEK EKRANIN ARKASINA GÖMÜLDÜ"

İmamoğlu'nun savunmasında İBB'nin mali yapısı ve metro projelerine ilişkin ayrıntılara yer verdiğini belirten Özel, belediyenin geçmiş dönemden kalan borçlarına rağmen yatırımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Özel, metro projeleri için yurt dışından sağlanan finansmanın kullanımına ilişkin işlemlerin yolsuzluk olarak gösterildiğini iddia ederek İmamoğlu'nun bu suçlamalara belgelerle yanıt verdiğini savundu.

Savcılık makamını hedef alan Özel, "Akın Gürlek adeta ekranın arkasına gömülmüştür. Kimsenin yüzüne bakamıyorlar, iddianame çökmüştür. Ekrem İmamoğlu'nun savunması tarihe geçecek niteliktedir" dedi.

İMAMOĞLU'NUN SAVUNMASINA SORUŞTURMA AÇILMASINA TEPKİ

İmamoğlu'nun mahkemedeki savunmasında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmasına da değinen Özel, bunun savunma hakkına müdahale olduğunu savundu.

Soruşturmanın savunma henüz tamamlanmadan açıldığına dikkat çeken Özel, "Savunma kısıtlanamaz. Bakın savunma bittikten sonra bile değil. Savunmanın ikinci günü ile üçüncü günü arasında soruşturma açarak Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkı fiilen tehdit edilmektedir, engellenmektedir" ifadelerini kullandı.

Savunma hakkının temel bir hukuki güvence olduğunu vurgulayan Özel, "Savunma hakkı kutsaldır. Kutsala uzatılan elleri millet sandıkta kıracaktır" dedi.

"TRT'DEN YAYINLAYACAK CESARETLERİ YOK"

Duruşmaların Silivri'de yapılmasını ve kamuoyunun davayı takip etmesine yönelik sınırlamaları eleştiren Özel, yargılamanın daha geniş kitleler tarafından izlenebilmesi gerektiğini belirtti.

Özel, "Bir davayı Çağlayan Adliyesi'nde gösterecek cesaretleri yok. TRT'den yayınlayacak cesaretleri yok. Silivri'de demir parmaklıkların arkasına duruşma salonu kurmuşlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Duruşmaları düzenli olarak takip eden vatandaşlara teşekkür eden Özel, siyasi partilerin de davaya yönelik ilgisinin arttığını ifade etti. Diğer siyasi parti liderlerinin ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını belirten Özel, daha güçlü bir dayanışma beklediklerini söyledi.