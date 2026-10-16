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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman vatandaşı iki kişinin şikayeti üzerine başlatılan 'kara para aklama' soruşturması kapsamında gazeteci Murat Ağırel, Aylin Kotil, Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dosyası ise ayrılarak Ankara'ya gönderildi.

1 MİLYAR EUROLUK FON İDDİASI

Başsavcılığın paylaştığı detaylara göre, dosyada yer alan finansal işlemlerin boyutu dikkat çekiyor. Müştekilerin iddiaları arasında 80 milyon Euro değerinde bir sözleşme yapıldığı ve 100 milyon Euroluk şüpheli havale işlemi gerçekleştirildiği yer alıyor. En çarpıcı iddia ise kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak tam 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edilmesi. Ayrıca süreçte 1,5 milyon Euroluk şüpheli bir tekne satışının yapıldığı da öne sürülüyor.

KAYITLAR TESLİM EDİLDİ

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin ellerindeki konuya ilişkin bilgi, belge ile ses ve görüntü kayıtlarını gazeteci Murat Ağırel’e iletti. Müştekiler, söz konusu belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini beyan ederek şikayetçi oldu.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Savcılık; sunulan kayıtlar, müşteki beyanları ve elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, gazeteci Murat Ağırel dışında öze bir bankada şube müdürü olan Cavidan Tanrah Artuner ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) kurucu üyelerinden ve eski genel başkan Volkan Aslanbaş hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

5 kişi gözaltına alınırken, YENİ Partili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün de emniyete teslim olacağını İsmail Saymaz aktarmıştı.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında gözlerin çevrildiği bir diğer isim olan TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise vekil statüsü nedeniyle ayrıldı. Başsavcılık, Mustafa Sarıgül'e yönelik iddiaların ayrı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla dosyanın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini bildirdi.