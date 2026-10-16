UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya deplasmanında Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek organizasyonda üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

İlk haftada Marsilya'yı 4-1 yenen siyah-beyazlılar, Hoffenheim karşısında da kazanarak puanını 6'ya yükseltti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'ÇOK ZOR BİR GALİBİYETTİ AMA HAK EDEREK KAZANDIK'

Hoffenheim karşısında alınan galibiyetin önemine dikkat çeken Vincenzo Italiano, rakiplerinin kendilerini zorladığını ancak üç puanı hak ettiklerini söyledi.

İtalyan teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok iyiydik. Çok önemli bir galibiyet. Çok mutluyum. Çok zor bir galibiyetti. Rakip de çok zorladı bizi, bizi zor duruma soktukları durumlar oldu ama hak ederek kazandık.

Oh için de çok mutluyum. Harika performans gösterdi. Bütün takım harika performans gösterdi. Çok mutluyum. Avrupa Ligi'nde 2 maçta 2 galibiyet için çok mutluyum."

'AZ OYNAYAN OYUNCULAR NE KADAR HAZIR OLDUKLARINI GÖSTERDİ'

Yoğun maç takviminde kadrodaki bütün futbolculara ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Italiano, özellikle daha az forma şansı bulan oyuncuların performansından memnun olduğunu belirtti.

Italiano, "Herkesi tebrik etmek gerekiyor. Herkesten çok mutluyum. Sıkışık takvimde oyuncuların kendilerini göstermeleri gerekiyordu ve gösterdiler. Az oynayan oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Ne kadar hazır olduklarını gösterdiler." dedi.

ORKUN KÖKÇÜ AÇIKLAMASI: 'UMARIM YAKINDA DÖNER'

Beşiktaş'ta Hoffenheim karşılaşmasının devre arasında oyundan alınan Orkun Kökçü'nün durumu da gündeme geldi.

Kaptanının yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle üzgün olduğunu belirten Italiano, "Orkun için çok üzgünüm. Umarım yakında döner. Önümüzde zorlu maçlar var ve sıkışık takvim var.

Bir parantez açmak istiyorum. Bugün az oynayan oyuncular kendilerini gösterdi. Teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'DAKİ MAÇLARIN HAKKINI VERMEMİZ GEREKİYOR'

Avrupa Ligi'nde mücadele etmenin önemini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, bu seviyeye ulaşmak için büyük emek verdiklerini hatırlattı.

Italiano, "Bunu söylüyordum hep, buradaki tüm maçlar çok önemli. Avrupa'daki maçlar çok önemli. Hakkını vermemiz gerekiyor. Buraya gelmek için çok çalıştık. Çok zorlandık buraya gelirken. O yüzden en iyisini yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ÖZEL TEŞEKKÜR

Almanya deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarlarına da teşekkür eden Italiano, tribünlerdeki siyah-beyazlı desteğe dikkat çekti.

Italiano, "Bugün neredeyse yarı yarıya olduğunu söyleyebilirim stadyumun. Bunun hakkını vermemiz gerekiyor! Onlara en iyisini göstermemiz gerekiyor. Her zaman arkamızdalar. Bizi çok destekliyorlar. Taraftarımıza yeniden teşekkür etmek istiyorum." dedi.

'ÖNÜMÜZDE 6 MAÇ VAR'

Avrupa Ligi'ndeki ilk iki karşılaşmayı kazanmalarının önemli olduğunu ancak henüz yolun başında bulunduklarını belirten Italiano, "Avrupa'da olduğumuz yerden memnunum. Önümüzde 6 maç var. Aynı konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

TRABZONSPOR MAÇI MESAJI: 'ZOR BİR DEPLASMANA GİDİYORUZ'

Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen Vincenzo Italiano, Hoffenheim galibiyetinin takıma öz güven kazandıracağını söyledi.

İtalyan teknik adam,sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün çok zor bir deplasmanda kazandık. Çok iyi bir takıma karşı kazandık. 3 tane az süre alan oyuncuyla oynadık, onlar da iyi iş çıkardık. Deplasmanlarda sıkıntı yaşıyorduk. Burada kazandığımız özgüven de çok işimize yarayacak. Trabzonspor'a karşı zor bir deplasmana gidiyoruz ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. 3 puan çok önemli ve herkesin performansından çok mutluyum."