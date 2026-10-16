Yeniçağ Gazetesi
16 Ekim 2026 Cuma
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı

Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı

Son anket Özdemir Araştırma'dan geldi. Mansur Yavaş fark attı. İşte yeni anket sonuçları....

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 1

Özdemir Araştırma 24–28 Eylül 2026 tarihleri arasında 31 ilde 2.006 seçmenle düzenlediği Türkiye geneli yeni anket sonuçlarını açıkladı.

1 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 2

Yeni ankette "Milliyetçi-Demokrat İttifakı" senaryosunun masaya yatırıldığı araştırmada, muhtemel ittifaka verilecek destek oranı ve cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkan isimler dikkat çekti.

2 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 3

Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme (CATI) yöntemiyle yapılan yeni ankette, olası bir "Milliyetçi-Demokrat İttifakı" kurulması durumunda seçmenin tavrı ve bu ittifakın cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istediği soruldu.

3 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 4

YENİ İTTİFAKA SEÇMENİN YAZIŞI NASIL?

Yeni ankette seçmenlere, "AK Parti’nin, Yeni Parti’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin oluşturduğu seçim ittifaklarına karşı Milliyetçi ve Demokrat partiler bir araya gelerek bir ittifak oluştursa destekler misiniz?" sorusu yöneltildi.

4 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 5

Ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

Desteklerim: %30,8

5 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 6

Desteklemem: %52,6

6 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 7

Kararsızım: %14,2

7 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 8

Fikir beyan etmeyen: %2,4

8 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 9

MİLLİYETÇİ-DEMOKRAT İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLMALI?

Kararsızların ve fikri olmadığını belirtenlerin oransal olarak dağıtıldığı yeni ankette, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Milliyetçi-Demokrat İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?" sorusuna verilen yanıtlarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açık ara zirvede yer aldı.

9 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 10

Eylül 2026 sonuçlarına göre adayların oy oranları şöyle sıralandı:

10 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 11

Mansur Yavaş: %39,6

11 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 12

Ekrem İmamoğlu: %11,3

12 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 13

Yavuz Ağıralioğlu: %9,9

13 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 14

Ümit Özdağ: %8,3

14 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 15

Özgür Özel: %7,6

15 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 16

Ali Babacan: %6,6

16 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 17

Selahattin Demirtaş: %3,1

17 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 18

Özgür Özel: %7,6

18 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 19

Fatih Erbakan: %1,7

19 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 20

Müsavat Dervişoğlu: %1,2

20 21
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı - Resim: 21

Diğer: %8,3

21 21
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro