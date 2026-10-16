Özdemir Araştırma 24–28 Eylül 2026 tarihleri arasında 31 ilde 2.006 seçmenle düzenlediği Türkiye geneli yeni anket sonuçlarını açıkladı.
Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı
Son anket Özdemir Araştırma'dan geldi. Mansur Yavaş fark attı. İşte yeni anket sonuçları....Dilek Taşdemir
Yeni ankette "Milliyetçi-Demokrat İttifakı" senaryosunun masaya yatırıldığı araştırmada, muhtemel ittifaka verilecek destek oranı ve cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkan isimler dikkat çekti.
Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme (CATI) yöntemiyle yapılan yeni ankette, olası bir "Milliyetçi-Demokrat İttifakı" kurulması durumunda seçmenin tavrı ve bu ittifakın cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istediği soruldu.
YENİ İTTİFAKA SEÇMENİN YAZIŞI NASIL?
Yeni ankette seçmenlere, "AK Parti’nin, Yeni Parti’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin oluşturduğu seçim ittifaklarına karşı Milliyetçi ve Demokrat partiler bir araya gelerek bir ittifak oluştursa destekler misiniz?" sorusu yöneltildi.
Ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:
Desteklerim: %30,8
Desteklemem: %52,6
Kararsızım: %14,2
Fikir beyan etmeyen: %2,4
MİLLİYETÇİ-DEMOKRAT İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLMALI?
Kararsızların ve fikri olmadığını belirtenlerin oransal olarak dağıtıldığı yeni ankette, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Milliyetçi-Demokrat İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?" sorusuna verilen yanıtlarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açık ara zirvede yer aldı.
Eylül 2026 sonuçlarına göre adayların oy oranları şöyle sıralandı:
Mansur Yavaş: %39,6
Ekrem İmamoğlu: %11,3
Yavuz Ağıralioğlu: %9,9
Ümit Özdağ: %8,3
Özgür Özel: %7,6
Ali Babacan: %6,6
Selahattin Demirtaş: %3,1
Özgür Özel: %7,6
Fatih Erbakan: %1,7
Müsavat Dervişoğlu: %1,2
Diğer: %8,3