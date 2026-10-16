Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attı

Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme (CATI) yöntemiyle yapılan yeni ankette, olası bir "Milliyetçi-Demokrat İttifakı" kurulması durumunda seçmenin tavrı ve bu ittifakın cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istediği soruldu.