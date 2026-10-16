Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe teklifinde sosyal destekler ve yatırımlar ön plana çıkarılırken, bütçe rakamlarını Yeniçağ Ekonomi Şefi Süleyman Çay'a değerlendiren Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, öngörülen faiz ödeneklerine dikkat çekerek bütçenin "refah değil faiz bütçesi" olduğunu vurguladı.

AZİZ ÇELİK: FAİZ GİDERLERİNDE YÜZDE 41'LİK ARTIŞ VAR

Açıklanan bütçe rakamlarını Yeniçağ’a değerlendiren Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, 2027 yılında faiz giderleri için ayrılan 3 trilyon 975 milyar liralık dev ödeneğe dikkat çekti. Bu tutarın bütçe giderlerinin yüzde 14,6'sına, bütçe gelirlerinin ise yüzde 17'sine denk geldiğini belirten Çelik, söz konusu rakamın yıl içinde daha da büyümesinin kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti. 2026 bütçe gerçekleşme tahmini olan 2 trilyon 825 milyar liralık faiz ödeneğiyle kıyaslandığında, faiz giderlerinde yaklaşık yüzde 41'lik nominal bir artışın söz konusu olduğunu vurguladı.

"ENFLASYON HEDEFİ İLE BÜTÇE ARTIŞLARI ÇELİŞİYOR"

2027 yılı için öngörülen yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 21 seviyesinde olduğuna işaret eden Prof. Dr. Aziz Çelik, bütçe büyüklükleri ile enflasyon hedefi arasındaki uyumsuzluğu eleştirdi. Bütçe gelirlerinin yüzde 37, bütçe harcamalarının yüzde 39, faiz harcamalarının ise yüzde 41 oranında artmasının planlandığını belirten Çelik, bu artış oranlarının 2027 yılındaki yüzde 21'lik yıl sonu enflasyon hedefinin oldukça üzerinde kaldığını ve açık bir çelişki barındırdığını ifade etti.

"SOSYAL HİZMETLER VE YATIRIMLAR İÇİN MALİ ALAN DARALIYOR"

Faiz harcamalarındaki tırmanışın kamu hizmetlerine ayrılan kaynakları kısıtladığını belirten Çelik, yükselen faiz yükünün sosyal hizmetler, kamu yatırımları ve sosyal güvenlik destekleri için kullanılabilecek mali alanı doğrudan daralttığını vurguladı. Mevcut tabloyla bütçenin, iddia edildiği gibi bir refah ve dönüşüm bütçesinden ziyade önceki faiz bütçelerinin devamı niteliğinde olduğunu belirten Prof. Dr. Çelik, bütçe teklifinin sosyal güvenlik program giderleri gibi detayları açıklandıkça daha kapsamlı analizlerin yapılabileceğini ifade etti.

2027 YILI İÇİN SOSYAL DESTEK RAKAMLARI NE AÇIKLANDI

Cevdet Yılmaz tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, 2026 yılı bütçe giderleri 19 trilyon 660,1 milyar lira, gelirleri ise 17 trilyon 28,2 milyar lira olarak revize edilirken bütçe açığının 2 trilyon 631,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2027 yılı için ise bütçe giderlerinin 27 trilyon 276,1 milyar liraya, gelirlerin 23 trilyon 408 milyar liraya, bütçe açığının ise 3 trilyon 868,1 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

Yılmaz, 2027 bütçesinde en büyük payın yüzde 13 ile eğitime ayrıldığını, sosyal yardım ve desteklere ise 1 trilyon 341 milyar lira kaynak tahsis edildiğini belirtti. Enerji sübvansiyonları için 605 milyar lira, sosyal konut finansmanı için 250 milyar lira ayırdıklarını ifade eden Yılmaz; sağlık prim destekleri, yaşlı, engelli ve doğum yardımları ile asgari ücretin vergi dışı bırakılmasından doğan 1 trilyon 460 milyar liralık muafiyet de eklendiğinde sosyal harcamaların toplam büyüklüğünün 3 trilyon 406 milyar liraya ulaştığını kaydetti.