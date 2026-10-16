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Kaynak: AA

Irak Meclisinde başbakan yardımcıları ile kabinede boş bulunan bakanlık görevlerine ilişkin yapılan seçimlerde, Irak Türkmen Cephesi (ITC) tarihinde bir ilk yaşandı. ITC’den bir aday, ilk kez devlet bakanlığı görevine seçildi. Nisan ayında, yaklaşık 100 yıl aradan sonra Kerkük Valiliği görevine getirilen ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, Irak Meclisinin kararıyla devlet bakanı oldu.

Ağa’nın, 19 Ekim Pazartesi günü Kerkük Valiliği görevinden istifasını Kerkük İl Meclisine sunması bekleniyor. İstifanın ardından valilik koltuğu için yeni bir süreç başlayacak. Irak Türkmen Cephesinin Kerkük İl Meclisine sunacağı üç aday arasından biri, yapılacak değerlendirme sonucunda yeni Kerkük Valisi olarak seçilecek.

Kerkük’te Türkmen, Kürt ve Arap siyasi koalisyonları arasında varılan dönüşümlü valilik anlaşması, kent yönetimindeki görev paylaşımının temelini oluşturuyor. Söz konusu anlaşma uyarınca Kerkük Valiliği görevi, bu yılın sonuna kadar Türkmenlerde kalacak. Ağa’nın devlet bakanlığı görevine geçmesiyle birlikte, valilik makamında yeni bir ismin görevlendirilmesi gündeme gelecek.

"GÖREVİMİZİ LAYIKIYLA YAPACAĞIZ İNŞALLAH. ALLAH UTANDIRMASIN!"

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa, devlet bakanlığı görevine seçilmesinin ardından Sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı.

Ağa, paylaşımında yeni görevine ilişkin memnuniyetini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Irak’a ve Türkmen milletimize hayırlı olsun. Görevimizi layıkıyla yapacağız inşallah. Allah utandırmasın!"

Ağa’nın yeni görevi, Irak Türkmenlerinin siyasi temsilinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kerkük Valiliği için yürütülecek yeni seçim süreci de kentteki siyasi dengeler ve koalisyonlar arasındaki anlaşmanın uygulanması bakımından yakından takip edilecek. Yeni valinin belirlenmesiyle birlikte, Kerkük’teki yönetim sürecinin nasıl şekilleneceği ve Türkmenlerin kent yönetimindeki temsilinin nasıl sürdürüleceği önümüzdeki dönemin önemli başlıkları arasında yer alacak.