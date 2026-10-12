YENİÇAĞ – 12 Ekim Pazartesi gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ SÖYLENİYORDU: BÜŞRA ÖZDEMİR AÇIKLADI

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir sessizliğini bozdu. "CHP'de siyaset yapıyorum bakanlıklarla görüşmem normal" diyen Özdemir, AK Parti'ye geçeceği iddialarını yalanladı.

AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu: Büşra Özdemir açıkladıAK Parti'ye geçeceği söyleniyordu: Büşra Özdemir açıkladıGündem

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ BELLİ OLDU: CHP'NİN ADAYI KAYBETTİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi'ne düzenlenen operasyonlar sonrası belediye başkanları tutuklanmıştı. Yenişehir'de bugün gerçekleştirilen Belediye Başkan Vekilliği seçimini YENİ Parti’nin adayı Çağdaş Dutlu kazandı.

Yenişehir Belediye Başkanvekili belli oldu: CHP'nin adayı kaybettiYenişehir Belediye Başkanvekili belli oldu: CHP'nin adayı kaybettiGündem

MANİSA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA 2 ŞOFÖR TUTUKLANDI: 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan tur otobüsü ve çekicinin sürücüleri tutuklandı.

Manisa'daki otobüs kazasında 2 şoför tutuklandı: 11 kişi hayatını kaybetmiştiManisa'daki otobüs kazasında 2 şoför tutuklandı: 11 kişi hayatını kaybetmiştiGündem

ASAL ARAŞTIRMA SON ANKETİ YAYIMLADI: AK PARTİ GERİLEDİ, YENİ PARTİ TIRMANIŞTA

ASAL Araştırma Ekim 2026 anket sonuçlarını yayımladı. İktidar ve muhalefet arasındaki makas kapanırken, CHP'nin baraj altı kalması dikkat çekti.

ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanıştaASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanıştaGündem

PKK 4 GİZLİ KAMPINI KAPATTI: YASAL DÜZENLEME İSTEDİ

Terör örgütü PKK, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan 4 gizli kampını kapattığını duyurarak yasal düzenleme istedi.

PKK 4 gizli kampını kapattı: Yasal düzenleme istediPKK 4 gizli kampını kapattı: Yasal düzenleme istediGündem

CEMİL TUGAY: VATAN HAİNİ İLAN EDİLDİM

"Katılmayacağım" dediği AK Parti'ye giden ve İzmirlilerin 1 milyon 292 bin muhalif oyunu AK Parti'ye taşıyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Adeta vatan haini ilan edildim” dedi.

Cemil Tugay: Vatan haini ilan edildimCemil Tugay: Vatan haini ilan edildimGündem

İBB DAVASINDA 96. DURUŞMA... 7 KİŞİNİN ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 436 ismin yargılandığı İBB davasında 96. duruşma görülüyor. Tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Mahkeme başkanı birleştirilen dosyada ev hapsinde olan 7 kişinin hakkındaki adli kontrol kararının kaldırıldığını duyurdu.

İBB davasında 96. duruşma... 7 kişinin adli kontrol kararı kaldırıldıİBB davasında 96. duruşma... 7 kişinin adli kontrol kararı kaldırıldıGündem

SARAÇHANE DAVASINDA BERAAT KARARI

İBB Başkanı İmamoğlu’nun 19 Mart gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda Saraçhane’deki gençlere yönelik açılan 45 sanıklı davada 44 kişi hakkında beraat kararı verildi.

Saraçhane davasında beraat kararıSaraçhane davasında beraat kararıGündem
EKONOMİ

KOSGEB DETAYLARI BELİRLENDİ: 6,4 MİLYARLIK DESTEK

Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılında hayata geçirilen KOSGEB Girişimci Destek Programı ile ilgili güncel verileri paylaştı.

KOSGEB detayları belirlendi: 6,4 milyarlık destekKOSGEB detayları belirlendi: 6,4 milyarlık destekEkonomi

2026 NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ'NÜ KAZANANLAR BELLİ OLDU

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" üzerine yürüttükleri çalışmalar nedeniyle ekonomistler Robert E. Hall ve Michael Woodford'a verildiğini duyurdu.

2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazananlar belli oldu2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazananlar belli olduEkonomi

CEVDET YILMAZ, FONLARDA ÖDEME YAPILAN KİŞİ SAYISINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonlarda 46 bine yakın kişiye ödeme yapıldığını açıkladı. Yılmaz, yeni bir sistem kurguladıklarını da ifade etti.

Cevdet Yılmaz, fonlarda ödeme yapılan kişi sayısını açıkladıCevdet Yılmaz, fonlarda ödeme yapılan kişi sayısını açıkladıGündem

AĞUSTOS AYI CİRO ENDEKSLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini duyurdu.

Ağustos ayı ciro endeksleri açıklandıAğustos ayı ciro endeksleri açıklandıEkonomi
DÜNYA

ABD’DE ARA SEÇİM ÖNCESİ YARGIDAN TRUMP KARARI

ABD'de yargıç Jennifer Rochon, Donald Trump'ın politikalarını öne çıkaran ve kamu bütçesinden karşılanan reklamların yayından çekilmesine karar verdi. 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde, reklamlar için yapılan yayın ve dağıtım rezervasyonlarının da iptali istendi.

ABD’de ara seçim öncesi yargıdan Trump kararıABD’de ara seçim öncesi yargıdan Trump kararıDünya

YAPAY ZEKA AJANI CİNAYET İHBARI GÖNDERDİ: POLİS MERKEZİ AYAĞA KALKTI

Anthropic, Claude yapay zekâ modellerinin otomatik test süreçleri sırasında Philadelphia Polisi'ne sahte bir cinayet ihbarı ilettiğini açıkladı. İhbarın sistem tarafından istenmeyen e-posta (spam) olarak işaretlendiği ve soruşturma süreçlerini olumsuz etkilemediği bildirildi.

Yapay zeka ajanı cinayet ihbarı gönderdi: Polis merkezi ayağa kalktıYapay zeka ajanı cinayet ihbarı gönderdi: Polis merkezi ayağa kalktıDünya

YUNANİSTAN ORDUSUNA AĞIR ZARAR: KRİTİK PARÇALAR KÜLE DÖNDÜ

Yunanistan’daki Kotroni Helikopter Üssü’nde çıkan yangında MH-60 Romeo ve AB 212 helikopterlerine ait malzeme ve yedek parçalar kullanılamaz hale geldi. AB 212 parçalarının yeniden temininin zor ve maliyetli olduğu belirtildi.

Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndüYunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndüDünya
SPOR

ÖZEL JET ARDA TURAN İÇİN HAVALANDI: MİLLİ TAKIM'DA GERİ SAYIM

UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nde üst üste 4 mağlubiyet alan A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. TFF, yeni teknik direktör arayışlarına başlarken listedeki tek yerli adayın Arda Turan olduğu öne sürüldü.

Özel jet Arda Turan için havalandı: Milli Takım'da geri sayımÖzel jet Arda Turan için havalandı: Milli Takım'da geri sayımSpor

OKAN BURUK'TAN BARCELONA'YA GÖZDAĞI: "SADECE DEFANS YAPMAYACAĞIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan Barcelona'ya gözdağı: "Sadece defans yapmayacağız"Okan Buruk'tan Barcelona'ya gözdağı: "Sadece defans yapmayacağız"Spor

İSMAİL KARTAL’DAN KEREM AKTÜRKOĞLU KARARI: ASTON VİLLA MAÇINDA UYGULAYACAK

Fenerbahçe’de Aston Villa karşılaşması öncesinde ilk 11 için yeni bir senaryo gündeme geldi. Çaykur Rizespor deplasmanında ortaya konan performansları değerlendiren teknik direktör İsmail Kartal’ın, İngiltere’de oynanacak mücadelede kadroda değişiklik yapması bekleniyor.

İsmail Kartal’dan Kerem Aktürkoğlu kararı: Aston Villa maçında uygulayacakİsmail Kartal’dan Kerem Aktürkoğlu kararı: Aston Villa maçında uygulayacakSpor

SÜPER LİG’DE KARTLAR YENİDEN DAĞITILDI: ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ

Süper Lig’de 7. haftanın geride kalmasıyla birlikte şampiyonluk yarışının seyrine dair güncellemeler yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un elde ettiği sonuçlar yarışın seyrini değiştirdi. İşte dört büyüklerin güncel oranları ve son haftalardaki performansları...

Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı: Şampiyonluk oranları güncellendiSüper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı: Şampiyonluk oranları güncellendiSpor
YAZAR

ARSLAN BULUT: AYRICALIKLI HÂKİM VE SAVCI OLMAK

Aslında yargıda da büyük bir kriz var. Öyle ki Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, canlı yayında "Hâkim savcı olmak isteyen arkadaşlarımıza referans oluyoruz. Yaklaşık bizim 2 senelik çalışma dönemimizde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hâkim savcı yaptık. Bizler referans olduk, bakanlıklarla görüştük. Sağ olsunlar bize o anlamda da bakanlık bir ayrıcalık tanıdı. Genç meslektaşlarımıza refere ederek onları istedikleri dalda yetişmelerine sebep olduk." dedi.

Yani bakanlık, bu iddiaya göre Ankara 2 Nolu Baro’ya hâkim ve savcı atamalarında kontenjan vermiş...

Ayrıcalıklı hâkim ve savcı olmakAyrıcalıklı hâkim ve savcı olmakGündem