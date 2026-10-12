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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 12 Ekim Pazartesi gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ SÖYLENİYORDU: BÜŞRA ÖZDEMİR AÇIKLADI

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir sessizliğini bozdu. "CHP'de siyaset yapıyorum bakanlıklarla görüşmem normal" diyen Özdemir, AK Parti'ye geçeceği iddialarını yalanladı.

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ BELLİ OLDU: CHP'NİN ADAYI KAYBETTİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi'ne düzenlenen operasyonlar sonrası belediye başkanları tutuklanmıştı. Yenişehir'de bugün gerçekleştirilen Belediye Başkan Vekilliği seçimini YENİ Parti’nin adayı Çağdaş Dutlu kazandı.

MANİSA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA 2 ŞOFÖR TUTUKLANDI: 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan tur otobüsü ve çekicinin sürücüleri tutuklandı.

ASAL ARAŞTIRMA SON ANKETİ YAYIMLADI: AK PARTİ GERİLEDİ, YENİ PARTİ TIRMANIŞTA

ASAL Araştırma Ekim 2026 anket sonuçlarını yayımladı. İktidar ve muhalefet arasındaki makas kapanırken, CHP'nin baraj altı kalması dikkat çekti.

PKK 4 GİZLİ KAMPINI KAPATTI: YASAL DÜZENLEME İSTEDİ

Terör örgütü PKK, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan 4 gizli kampını kapattığını duyurarak yasal düzenleme istedi.

CEMİL TUGAY: VATAN HAİNİ İLAN EDİLDİM

"Katılmayacağım" dediği AK Parti'ye giden ve İzmirlilerin 1 milyon 292 bin muhalif oyunu AK Parti'ye taşıyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Adeta vatan haini ilan edildim” dedi.

İBB DAVASINDA 96. DURUŞMA... 7 KİŞİNİN ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 436 ismin yargılandığı İBB davasında 96. duruşma görülüyor. Tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Mahkeme başkanı birleştirilen dosyada ev hapsinde olan 7 kişinin hakkındaki adli kontrol kararının kaldırıldığını duyurdu.

SARAÇHANE DAVASINDA BERAAT KARARI

İBB Başkanı İmamoğlu’nun 19 Mart gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda Saraçhane’deki gençlere yönelik açılan 45 sanıklı davada 44 kişi hakkında beraat kararı verildi.

YENİÇAĞ EKONOMİ

KOSGEB DETAYLARI BELİRLENDİ: 6,4 MİLYARLIK DESTEK

Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılında hayata geçirilen KOSGEB Girişimci Destek Programı ile ilgili güncel verileri paylaştı.

2026 NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ'NÜ KAZANANLAR BELLİ OLDU

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" üzerine yürüttükleri çalışmalar nedeniyle ekonomistler Robert E. Hall ve Michael Woodford'a verildiğini duyurdu.

CEVDET YILMAZ, FONLARDA ÖDEME YAPILAN KİŞİ SAYISINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonlarda 46 bine yakın kişiye ödeme yapıldığını açıkladı. Yılmaz, yeni bir sistem kurguladıklarını da ifade etti.

AĞUSTOS AYI CİRO ENDEKSLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini duyurdu.

YENİÇAĞ DÜNYA

ABD’DE ARA SEÇİM ÖNCESİ YARGIDAN TRUMP KARARI

ABD'de yargıç Jennifer Rochon, Donald Trump'ın politikalarını öne çıkaran ve kamu bütçesinden karşılanan reklamların yayından çekilmesine karar verdi. 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde, reklamlar için yapılan yayın ve dağıtım rezervasyonlarının da iptali istendi.

YAPAY ZEKA AJANI CİNAYET İHBARI GÖNDERDİ: POLİS MERKEZİ AYAĞA KALKTI

Anthropic, Claude yapay zekâ modellerinin otomatik test süreçleri sırasında Philadelphia Polisi'ne sahte bir cinayet ihbarı ilettiğini açıkladı. İhbarın sistem tarafından istenmeyen e-posta (spam) olarak işaretlendiği ve soruşturma süreçlerini olumsuz etkilemediği bildirildi.

YUNANİSTAN ORDUSUNA AĞIR ZARAR: KRİTİK PARÇALAR KÜLE DÖNDÜ

Yunanistan’daki Kotroni Helikopter Üssü’nde çıkan yangında MH-60 Romeo ve AB 212 helikopterlerine ait malzeme ve yedek parçalar kullanılamaz hale geldi. AB 212 parçalarının yeniden temininin zor ve maliyetli olduğu belirtildi.

YENİÇAĞ SPOR

ÖZEL JET ARDA TURAN İÇİN HAVALANDI: MİLLİ TAKIM'DA GERİ SAYIM

UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nde üst üste 4 mağlubiyet alan A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. TFF, yeni teknik direktör arayışlarına başlarken listedeki tek yerli adayın Arda Turan olduğu öne sürüldü.

OKAN BURUK'TAN BARCELONA'YA GÖZDAĞI: "SADECE DEFANS YAPMAYACAĞIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İSMAİL KARTAL’DAN KEREM AKTÜRKOĞLU KARARI: ASTON VİLLA MAÇINDA UYGULAYACAK

Fenerbahçe’de Aston Villa karşılaşması öncesinde ilk 11 için yeni bir senaryo gündeme geldi. Çaykur Rizespor deplasmanında ortaya konan performansları değerlendiren teknik direktör İsmail Kartal’ın, İngiltere’de oynanacak mücadelede kadroda değişiklik yapması bekleniyor.

SÜPER LİG’DE KARTLAR YENİDEN DAĞITILDI: ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ

Süper Lig’de 7. haftanın geride kalmasıyla birlikte şampiyonluk yarışının seyrine dair güncellemeler yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un elde ettiği sonuçlar yarışın seyrini değiştirdi. İşte dört büyüklerin güncel oranları ve son haftalardaki performansları...

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: AYRICALIKLI HÂKİM VE SAVCI OLMAK

Aslında yargıda da büyük bir kriz var. Öyle ki Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, canlı yayında "Hâkim savcı olmak isteyen arkadaşlarımıza referans oluyoruz. Yaklaşık bizim 2 senelik çalışma dönemimizde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hâkim savcı yaptık. Bizler referans olduk, bakanlıklarla görüştük. Sağ olsunlar bize o anlamda da bakanlık bir ayrıcalık tanıdı. Genç meslektaşlarımıza refere ederek onları istedikleri dalda yetişmelerine sebep olduk." dedi.

Yani bakanlık, bu iddiaya göre Ankara 2 Nolu Baro’ya hâkim ve savcı atamalarında kontenjan vermiş...