Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı: Şampiyonluk oranları güncellendi

Karadeniz temsilcisinin gollerini Ernest Muçi, Chibuike Nwaiwu ve Franculino Dju kaydetti. Bir önceki hafta Galatasaray’ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, böylece son iki lig maçında yedi kez fileleri havalandırırken kalesinde gol görmedi.