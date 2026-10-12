2026-2027 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu için mücadele sürerken, geride kalan haftaların ardından takımların şampiyonluk oranları yeniden düzenlendi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un bulunduğu sıralamada ilk basamak yine sarı-kırmızılıların oldu.
Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı: Şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig’de 7. haftanın geride kalmasıyla birlikte şampiyonluk yarışının seyrine dair güncellemeler yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un elde ettiği sonuçlar yarışın seyrini değiştirdi. İşte dört büyüklerin güncel oranları ve son haftalardaki performansları...Kaynak: Spor Servisi
Güncellenen oranlarda Galatasaray 1.93 ile şampiyonluk yarışının favorisi olarak gösterildi. Fenerbahçe 2.85 oranıyla ikinci sırada yer alırken Beşiktaş’ın oranı 6.20, Trabzonspor’un oranı ise 6.60 olarak açıklandı.
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Ligin 7. haftasında Kasımpaşa’yı sahasında ağırlayan Galatasaray, mücadeleyi 3-1 kazanarak üç puana ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina attı. Konuk ekibin tek golü ise Jesurun Rak-Sakyi’den geldi.
Trabzonspor deplasmanında bir önceki hafta 4-0’lık yenilgi yaşayan Galatasaray, Kasımpaşa karşısındaki galibiyetle yeniden kazanmayı başardı. Ligde yedi maça çıkan sarı-kırmızılılar, topladığı 16 puanla yoluna devam ederken güncel şampiyonluk oranlarında 1.93 ile ilk sıradaki yerini korudu.
FENERBAHÇE’DEN DEPLASMANDA ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET
Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın ardından gelen Fenerbahçe, 7. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’a konuk oldu. Rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller Marco Asensio, Can Kahveci ve Oğuz Aydın’dan geldi. Rize deplasmanında elde edilen üç puanla zirve yarışındaki konumunu koruyan sarı-lacivertli ekibin yeni şampiyonluk oranı 2.85 olarak duyuruldu.
BEŞİKTAŞ, KOCAELİSPOR ENGELİNİ AŞTI
Şampiyonluk oranları listesinde 6.20 ile üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, 7. haftada Kocaelispor’u Tüpraş Stadyumu’nda konuk etti. Siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı 2-1 kazanarak hanesine üç puan ekledi.
Beşiktaş’ın golleri Orkun Kökçü ve penaltı vuruşundan Dusan Vlahovic ile geldi. Kocaelispor’un karşılaşmadaki tek golünü Show kaydetti. Bu galibiyetle puanını 15’e çıkaran siyah-beyazlılar, üst sıralardaki takımları takip etmeyi sürdürdü. Beşiktaş, güncellenen oranlarda Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından üçüncü sırada yer aldı.
TRABZONSPOR SON İKİ HAFTADA 7 GOL ATTI
Son haftalardaki sonuçlarıyla öne çıkan Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor deplasmanında mücadele etti. Bordo-mavili ekip, rakibini 3-0 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı.
Karadeniz temsilcisinin gollerini Ernest Muçi, Chibuike Nwaiwu ve Franculino Dju kaydetti. Bir önceki hafta Galatasaray’ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, böylece son iki lig maçında yedi kez fileleri havalandırırken kalesinde gol görmedi.
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde üst üste galibiyetler alan bordo-mavililerin şampiyonluk oranı 6.60 olarak belirlendi. Trabzonspor, dört büyük takım arasındaki sıralamada Beşiktaş’ın ardından dördüncü sırada yer aldı.