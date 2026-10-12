Yeniçağ Gazetesi
12 Ekim 2026 Pazartesi
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Spor Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı: Şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı: Şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig’de 7. haftanın geride kalmasıyla birlikte şampiyonluk yarışının seyrine dair güncellemeler yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un elde ettiği sonuçlar yarışın seyrini değiştirdi. İşte dört büyüklerin güncel oranları ve son haftalardaki performansları...

Kaynak: Spor Servisi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı: Şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 1

2026-2027 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu için mücadele sürerken, geride kalan haftaların ardından takımların şampiyonluk oranları yeniden düzenlendi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un bulunduğu sıralamada ilk basamak yine sarı-kırmızılıların oldu.

1 11
Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı: Şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 2

Güncellenen oranlarda Galatasaray 1.93 ile şampiyonluk yarışının favorisi olarak gösterildi. Fenerbahçe 2.85 oranıyla ikinci sırada yer alırken Beşiktaş’ın oranı 6.20, Trabzonspor’un oranı ise 6.60 olarak açıklandı.

2 11
Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı: Şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 3

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligin 7. haftasında Kasımpaşa’yı sahasında ağırlayan Galatasaray, mücadeleyi 3-1 kazanarak üç puana ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina attı. Konuk ekibin tek golü ise Jesurun Rak-Sakyi’den geldi.

3 11
Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı: Şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 4

Trabzonspor deplasmanında bir önceki hafta 4-0’lık yenilgi yaşayan Galatasaray, Kasımpaşa karşısındaki galibiyetle yeniden kazanmayı başardı. Ligde yedi maça çıkan sarı-kırmızılılar, topladığı 16 puanla yoluna devam ederken güncel şampiyonluk oranlarında 1.93 ile ilk sıradaki yerini korudu.

4 11
Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı: Şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 5

FENERBAHÇE’DEN DEPLASMANDA ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın ardından gelen Fenerbahçe, 7. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’a konuk oldu. Rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

5 11
Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı: Şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 6

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller Marco Asensio, Can Kahveci ve Oğuz Aydın’dan geldi. Rize deplasmanında elde edilen üç puanla zirve yarışındaki konumunu koruyan sarı-lacivertli ekibin yeni şampiyonluk oranı 2.85 olarak duyuruldu.

6 11
Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı: Şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 7

BEŞİKTAŞ, KOCAELİSPOR ENGELİNİ AŞTI

Şampiyonluk oranları listesinde 6.20 ile üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, 7. haftada Kocaelispor’u Tüpraş Stadyumu’nda konuk etti. Siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı 2-1 kazanarak hanesine üç puan ekledi.

7 11
Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı: Şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 8

Beşiktaş’ın golleri Orkun Kökçü ve penaltı vuruşundan Dusan Vlahovic ile geldi. Kocaelispor’un karşılaşmadaki tek golünü Show kaydetti. Bu galibiyetle puanını 15’e çıkaran siyah-beyazlılar, üst sıralardaki takımları takip etmeyi sürdürdü. Beşiktaş, güncellenen oranlarda Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından üçüncü sırada yer aldı.

8 11
Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı: Şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 9

TRABZONSPOR SON İKİ HAFTADA 7 GOL ATTI

Son haftalardaki sonuçlarıyla öne çıkan Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor deplasmanında mücadele etti. Bordo-mavili ekip, rakibini 3-0 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı.

9 11
Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı: Şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 10

Karadeniz temsilcisinin gollerini Ernest Muçi, Chibuike Nwaiwu ve Franculino Dju kaydetti. Bir önceki hafta Galatasaray’ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, böylece son iki lig maçında yedi kez fileleri havalandırırken kalesinde gol görmedi.

10 11
Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı: Şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 11

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde üst üste galibiyetler alan bordo-mavililerin şampiyonluk oranı 6.60 olarak belirlendi. Trabzonspor, dört büyük takım arasındaki sıralamada Beşiktaş’ın ardından dördüncü sırada yer aldı.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro