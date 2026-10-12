McKinsey Global Institute tarafından düzenlenen son rapor, yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin küresel iş gücü üzerindeki yıkıcı etkisini ortaya çıkardı.
Her sabah 09:00 18:00 arası çalışan kişiler için karar verildi
McKinsey Global Institute'un yeni raporu, yapay zekanın iş dünyasındaki sert etkilerini ortaya koydu. 2035'e kadar 11 milyon kişinin meslek değiştirmek zorunda kalacağı belirtilirken, dev firmalar, her sabah 09:00 18:00 arasında çalışan kişileri işten çıkarmaya hazırlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli araştırmaya göre, 2035 senesine kadar yaklaşık 11 milyon çalışan mevcut mesleğini bırakarak yeni alanlara yönelmek zorunda kalacak. Dönüşüm sürecinde 40 milyondan fazla yeni iş imkanı doğsa da geleneksel mesleklerdeki sert daralma tedirginlik yaratıyor.
OFİS ÇALIŞANLARI VE TARIM SEKTÖRÜ İLK SIRADA
Teknolojik kırılmanın en ağır darbeyi vuracağı alanların başında masa başı görevler geliyor. Yaklaşık 18 milyon kişinin çalıştığı ofis sektöründe mesai saatlerinin yüzde 81'inin otomasyona devredilmesi ve insan gücüne olan talebin yüzde 38 azalması bekleniyor.
İnsan gücü ihtiyacının yüzde 43 düşeceği tarım ve balıkçılık ise en yüksek istihdam kaybının yaşanacağı alan olarak öne çıkıyor. Teknoloji ve analitik sektöründe dahi talebin yüzde 22 gerileyeceği öngörülüyor.
ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE GERİLEME KAPIDA
Otomasyon, imalat ve perakende gibi temel sektörleri de doğrudan etkileyecek. İmalat mesailerinin yüzde 68'i, perakendenin ise yüzde 67'si makinelerin kontrolüne geçerken; bu durum üretimde yüzde 25, perakendede yüzde 27 istihdam kaybı riski doğuruyor. Ayrıca yemek hizmetlerinde yüzde 31, ulaşım ve lojistikte yüzde 30, finans alanında ise yüzde 18'lik bir daralma bekleniyor.
MEDYA VE HUKUK YAPAY ZEKAYA DİRENİYOR
İçerik üretimi, medya ve hukuk gibi alanlarda otomasyon oranı yüksek olsa da insan dokunuşuna duyulan ihtiyaç istihdam kaybını sınırlandırıyor. Medyada çalışan talebinin yüzde 13, hukukta ise yüzde 18 oranında düşeceği tahmin ediliyor. Yapay zekanın dosya araştırmalarını üstlenmesiyle avukatların stratejik kararlara daha fazla odaklanacağı belirtiliyor.
MİLYONLARCA ÇALIŞAN İÇİN YENİDEN EĞİTİM ŞART
Rapor, meslek değiştirmek zorunda kalacak çalışanların yaklaşık yüzde 45'inin yeni bir iş bulabilmek için sil baştan eğitim alması, taşınması veya daha düşük ücretli işleri kabul etmek durumunda kalabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, geleceğin iş dünyasında ayakta kalabilmenin yolunun eleştirel
düşünme, problem çözme ve sürekli öğrenme becerilerinden geçtiğini vurguluyor.