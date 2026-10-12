Her sabah 09:00 18:00 arası çalışan kişiler için karar verildi

ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE GERİLEME KAPIDA

Otomasyon, imalat ve perakende gibi temel sektörleri de doğrudan etkileyecek. İmalat mesailerinin yüzde 68'i, perakendenin ise yüzde 67'si makinelerin kontrolüne geçerken; bu durum üretimde yüzde 25, perakendede yüzde 27 istihdam kaybı riski doğuruyor. Ayrıca yemek hizmetlerinde yüzde 31, ulaşım ve lojistikte yüzde 30, finans alanında ise yüzde 18'lik bir daralma bekleniyor.