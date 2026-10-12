Yeniçağ Gazetesi
12 Ekim 2026 Pazartesi
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Dünya Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndü

Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndü

Yunanistan’daki Kotroni Helikopter Üssü’nde çıkan yangında MH-60 Romeo ve AB 212 helikopterlerine ait malzeme ve yedek parçalar kullanılamaz hale geldi. AB 212 parçalarının yeniden temininin zor ve maliyetli olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndü - Resim: 1

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin kullandığı Kotroni Helikopter Üssü’nde 7 Ekim’de yangın çıktı.

1 14
Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndü - Resim: 2

Yunan basınından Militaire’nin aktardığı bilgilere göre, olayın ardından depoda bulunan helikopter malzemeleri ve yedek parçalar kullanılamaz duruma geldi.

2 14
Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndü - Resim: 3

Yangından, donanmaya yeni katılan MH-60 Romeo helikopterleri için ayrılan malzemeler zarar gördü.

3 14
Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndü - Resim: 4

Bunun yanı sıra uzun yıllardır hizmette olan AB 212 helikopterlerine ait parçalar da etkilendi.

4 14
Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndü - Resim: 5

Depodaki parçaların yangında kül olduğu bildirildi.

5 14
Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndü - Resim: 6

Özellikle AB 212 helikopterlerinde kullanılan parçaların yeniden temin edilmesi konusunda ciddi güçlükler yaşanabileceği kaydedildi.

6 14
Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndü - Resim: 7

Söz konusu parçaların piyasada nadir bulunduğu, tedarik edilmeleri hâlinde ise yüksek maliyetlerle karşılaşılabileceği ifade edildi.

7 14
Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndü - Resim: 8

Yangının ardından Yunanistan Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığından herhangi bir açıklama gelmedi.

8 14
Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndü - Resim: 9

Basına yansıyan değerlendirmelerde, yetkililerin açıklama yapmamasının yaşanan olayın sonuçlarını değiştirmediği vurgulandı.

9 14
Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndü - Resim: 10

Yangın, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinde son dönemde karşılaşılan aksiliklerin yeni bir örneği olarak değerlendirildi.

10 14
Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndü - Resim: 11

Yunanistan’da daha önce de doğal afet kaynaklı askerî kayıplar gündeme gelmişti.

11 14
Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndü - Resim: 12

Eylül 2023’te etkili olan Daniel Fırtınası, ülkede sele yol açmış ve Stefanovikio Askerî Hava Üssü’nün hasar görmesine neden olmuştu.

12 14
Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndü - Resim: 13

Üste bulunan AH-64 Apache helikopterlerinin zarar gördüğü veya kaybedildiği öne sürülmüştü.

13 14
Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndü - Resim: 14

Ancak o olayda meydana gelen toplam zarara ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro