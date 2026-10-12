Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin kullandığı Kotroni Helikopter Üssü’nde 7 Ekim’de yangın çıktı.
Yunanistan ordusuna ağır zarar: Kritik parçalar küle döndü
Yunanistan’daki Kotroni Helikopter Üssü’nde çıkan yangında MH-60 Romeo ve AB 212 helikopterlerine ait malzeme ve yedek parçalar kullanılamaz hale geldi. AB 212 parçalarının yeniden temininin zor ve maliyetli olduğu belirtildi.Kaynak: Haber Merkezi
Yunan basınından Militaire’nin aktardığı bilgilere göre, olayın ardından depoda bulunan helikopter malzemeleri ve yedek parçalar kullanılamaz duruma geldi.
Yangından, donanmaya yeni katılan MH-60 Romeo helikopterleri için ayrılan malzemeler zarar gördü.
Bunun yanı sıra uzun yıllardır hizmette olan AB 212 helikopterlerine ait parçalar da etkilendi.
Depodaki parçaların yangında kül olduğu bildirildi.
Özellikle AB 212 helikopterlerinde kullanılan parçaların yeniden temin edilmesi konusunda ciddi güçlükler yaşanabileceği kaydedildi.
Söz konusu parçaların piyasada nadir bulunduğu, tedarik edilmeleri hâlinde ise yüksek maliyetlerle karşılaşılabileceği ifade edildi.
Yangının ardından Yunanistan Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığından herhangi bir açıklama gelmedi.
Basına yansıyan değerlendirmelerde, yetkililerin açıklama yapmamasının yaşanan olayın sonuçlarını değiştirmediği vurgulandı.
Yangın, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinde son dönemde karşılaşılan aksiliklerin yeni bir örneği olarak değerlendirildi.
Yunanistan’da daha önce de doğal afet kaynaklı askerî kayıplar gündeme gelmişti.
Eylül 2023’te etkili olan Daniel Fırtınası, ülkede sele yol açmış ve Stefanovikio Askerî Hava Üssü’nün hasar görmesine neden olmuştu.
Üste bulunan AH-64 Apache helikopterlerinin zarar gördüğü veya kaybedildiği öne sürülmüştü.
Ancak o olayda meydana gelen toplam zarara ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.