METEOROLOJİ 16 İL İÇİN UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ekim 2026 Salı gününe ilişkin hava durumu tahminleri belli oldu. Türkiye genelinde yağışlı hava beklenirken 16 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Yayımlanan haritada özellikle Marmara'nın batısı ile Güneydoğu Anadolu'daki sarı alanlar dikkat çekti.
Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ekim Salı günü için 16 ile sarı kodlu uyarı yayımladı. Marmara'nın batısı ile Güneydoğu Anadolu'daki uyarılar dikkat çekerken Türkiye'nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu...Kaynak: Haber Merkezi
METEOROLOJİ 16 İL İÇİN UYARDI
16 İL SARI KODLA İŞARETLENDİ
Meteoroloji'nin uyarı haritasında 16 il sarı renkle gösterildi. Ülkenin büyük bölümünde yeşil renk hakim olurken sarı kod verilen bölgelerde meteorolojik risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor.
MARMARA'NIN BATISINDA SARI UYARI
Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri, sarı kodlu uyarı verilen alanlar arasında bulunuyor. Trakya ve Güney Marmara'nın batısındaki bazı illerde meteorolojik uyarılar dikkat çekerken bölgede gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SARI ALARM
Meteoroloji'nin uyarı haritasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sarı alanlar öne çıkıyor. Bölgenin bazı illerinde meteorolojik risklere karşı dikkatli olunması istenirken yağışlı havanın da etkili olması bekleniyor.
MARMARA'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde gündüz sıcaklıklarının yaklaşık 18 ila 25 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA YAĞMUR BEKLENİYOR
İstanbul'da 13 Ekim Salı günü gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Kentte gündüz sıcaklığının yaklaşık 20 derece civarında seyretmesi beklenirken sabah ve akşam saatlerinde daha serin hava etkili olacak.
EGE'DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Ege Bölgesi'nde İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevresinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgedeki gündüz sıcaklıklarının yaklaşık 18 ila 25 derece arasında değişmesi öngörülüyor.
AKDENİZ'DE SICAKLIKLAR 28 DERECEYE ÇIKACAK
Akdeniz Bölgesi'nde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevresinde yer yer sağanak yağış tahmin ediliyor. Bölgenin bazı kesimlerinde en yüksek sıcaklıkların 28 dereceye ulaşması beklenirken iç kesimlerde daha serin hava görülecek.
İÇ ANADOLU'DA BULUTLU VE YAĞIŞLI HAVA
İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın yanı sıra yer yer sağanak yağış bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri ve Sivas çevresinde gündüz sıcaklıklarının yaklaşık 20 ila 24 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE YAĞMUR ETKİSİNİ GÖSTERECEK
Karadeniz Bölgesi'nde Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevresinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde sıcaklıkların yaklaşık 16 ila 26 derece arasında değişmesi öngörülüyor.
DOĞU ANADOLU'DA SERİN HAVA
Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava ile yer yer yağış bekleniyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevresinde daha düşük sıcaklıklar görülürken Malatya ve Elazığ gibi illerde gündüz sıcaklıklarının 20 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevresinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Bölgenin bazı kesimlerinde sarı kodlu uyarılar bulunurken sıcaklıkların yaklaşık 19 ila 28 derece arasında değişmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞECEK
Meteoroloji'nin tahmin haritasında Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sıcaklıklar 28 dereceye kadar yükseliyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise daha serin hava bekleniyor. Türkiye genelinde yağışla birlikte sıcaklık farklılıkları da dikkat çekiyor.