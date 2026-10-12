Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

DOĞU ANADOLU'DA SERİN HAVA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava ile yer yer yağış bekleniyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevresinde daha düşük sıcaklıklar görülürken Malatya ve Elazığ gibi illerde gündüz sıcaklıklarının 20 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.