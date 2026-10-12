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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, AK Parti'ye katılacağı yönünde ortaya atılan iddialar sonrası ilk kez konuştu. Telefonlarına ulaşılamadığı iddia edilen Özdemir, sabah saatlerinde YENİ Parti lideri Özgür Özel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ekim Ayı Meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Özdemir, "Antalya gibi turizm cenneti bir kenti yönetiyoruz. CHP'de siyaset yapmaya devam ediyorum. Tabii ki bakanlıklarla görüşmem normal" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasıyla birlikte yeni belediye başkanlarının geçişlerinin de olacağı kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda bir büyükşehir belediye başkanının daha AK Parti’ye katılacağını ifade etti.

Bunun üzerine tüm gözler Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından başkan vekili olarak seçilen Büşra Özdemir'e çevrildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, belediye meclisi toplantısı öncesi AK Parti'ye katılacağına ilişkin iddiaları yalanladı.

Özdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda hakkımdaki iddialar var ama bir haftadır çok yorucu bir süreç olmaya başladı. Görevimi elimden gelen en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum. Ben CHP çatısı altında siyaset yapıyorum. Birilerinin adı konuşulurken insanların biraz daha nezaketli olması gerektiğini düşünüyorum."

ÖZGÜR ÖZEL'İ ARADI

Özdemir'in ayrıca YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i de arayarak bilgilendirme yaptığı açıklandı.

Büşra Özdemir’in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların MYK toplantısında gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya yanıt veren YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise, söz konusu transfer iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı: