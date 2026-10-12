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Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılında hayata geçirilen KOSGEB Girişimci Destek Programı ile ilgili güncel verileri paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, girişimcileri üretim, yatırım ve büyüme yolculuklarında desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

İŞ KURMA VE İŞ GELİŞTİRME DESTEKLERİNDE SON DURUM

Bakan Kacır'ın paylaştığı verilere göre, programın iki ana ayağı olan İş Kurma Desteği ve İş Geliştirme Desteği kapsamında önemli aşamalar kaydedildi.

Girişimcilerin platform ve performans giderlerine yönelik katkı sağlanan bu destek kapsamında bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye toplam 645 milyon TL ödeme yapıldı.

2,5 milyon TL'ye kadar destek imkanı sunan bu programda ise 4 bin 476 proje için toplam 6,4 milyar TL destekleme kararı alındı. Bu kapsamda şu ana kadar 2 bin 400 projeye 2,4 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH YAKLAŞIYOR

Girişimcilerin yoğun ilgi gösterdiği İş Geliştirme Çağrısı için son başvuru tarihi 31 Ekim 2026 olarak belirlendi. Destek programıyla ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen girişimciler, KOSGEB'in resmi internet sitesi olan kosgeb.gov.tr adresini ziyaret edebilirler.