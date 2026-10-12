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Kaynak: Haber Merkezi

19 Mart protestolarında Saraçhane'deki gençlere yönelik açılan ve 45 kişinin yargılandığı davada karar belli oldu.

44 KİŞİ HAKKINDA BERAAT KARARI

44 kişi hakkında beraat kararı verildi. Bir kişi hakkında ise yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle “suç işlemeye tahrik” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

19 Mart protestoları sırasında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlamasıyla 45 kişi yargılanıyordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar sırasında gözaltına alınan ve tutuklananların davasında yeni gelişme yaşandı.

19 Mart protestoları sırasında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlamasıyla 45 kişinin yargılandığı davada beraat kararları verildi.

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