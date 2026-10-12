AK Partili Cemil Tugay, Yeni Asır'a konuştu. "24 yıldır İzmir'i zaten AK Parti yönetiyor" diyen Tugay, "Diyorlar ki: ‘AK Parti’ye İzmir’i teslim edemeyiz’. Ben de onlara diyorum ki: AK Parti 24 yıldır hükümet. 24 yıldır İzmir’i valisiyle, kaymakamıyla, emniyetiyle, milli eğitimiyle, sağlığıyla ve yüzlerce kurumuyla zaten hükümet yönetiyor" ifadelerini kullandı.

Tugay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İZMİRLİLER BANA NİYE OY VERDİ?"

İzmirliler bana niye oy verdi? Ne yapmam için oy verdiniz? Belediye başkanlığı yapmam için değil mi? Ben peki başka bir şey mi yapmaya çalışıyorum? Hayır. ‘Daha iyi belediye başkanlığı nasıl yaparım, İzmir’in sorunlarını daha fazla nasıl çözeriz?’ bunun peşindeyim.

"VATAN HAİNİ İLAN EDİLDİM"

Resmen bir linç kampanyası yürütülüyor. Bu kadar korkunç ve sistematik bir şekilde medyada, sosyal medyada sürekli karalanıyorum. Adeta ‘vatan haini’ ilan edildim; ‘İzmir’i işgal ettiler’ gibi laflar ediliyor. İnsan bu lafları ederken hakikaten utanır.

NE OLMUŞTU?

2024 yerel seçimlerinde yüzde 49,97 oyla CHP’den belediye başkanı seçilen Cemil Tugay, 18 Haziran’da partisinden istifa edip yoluna bağımsız devam edeceğini söylemişti. 21 Haziran’daysa “Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım” demişti.

Özgür Özel, 24 Temmuz’da CHP’den istifa ederek YENİ Parti’yi kurmuş, Ancak Tugay YENİ Parti’ye geçmemişti. Belediye başkanı, 30 Temmuz’da da “Ben bu memlekete asla ihanet etmem. Böyle bir ihanetin içinde olan herkesle de mücadele ederim” diyerek ortaya karışık konuşmuştu.

CHP’den istifa eden Tugay, 7 Ekim’de AK Parti’ye katıldı. Tugay daha önce bunun milyonda bir ihtimal bile olmadığını ve ‘ayıp bulduğunu’ belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti rozeti taktığı Tugay, törende adeta 40 yıllık AKP’li gibi konuşmuştu: “İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye‘yle kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.”

Tugay’ın AK Parti’ye katılışıyla 1999’dan itibaren seçimlerde sol partilerin yönetimindeki İzmir, 27 yıl sonra ilk kez bir sağ partiye geçti.