Kaynak: ANKA

Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davada 96. duruşma görülüyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya Ekrem İmamoğlu, görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu bazı tutuklu kişiler katıldı.

Mahkeme başkanı, birleştirilen dosyada ev hapsinde olan Mustafa Atlı, Sezer Ada Ateş, Tuğba Ölmez Hancı, Yasin Çağatay Seçkin, Esra Köymen, Binali Sarıtaş ve Derya Dağdeviren hakkındaki adli kontrol kararının kaldırıldığını açıkladı.

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çarşamba günü savunma yapması bekleniyor.

Duruşmada, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Esra Köymen'in avukatı Hüseyin Cengiz, Eren Sönmez'in ifadesinde sözünü ettiği sistem ile iddianamede bahsedilen sistemin aynı olup olmadığını sordu. Sönmez, "Benim bir tespitim veya takdirim yok. Ben tamamen kanundaki hiyerarşik yapılanmadan bahsettim" yanıtını verdi. Bunun üzerine avukat Cengiz, "Sanık İBB Birinci Hukuk Müşaviri. Başkana çok yakın, bahsettiği sistemin içinde olduğu için hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum" dedi. Sönmez'in savunmasının ardından avukatının beyanlarına geçildi. Daha sonra mahkeme başkanı duruşmaya öğle arası verdi.

Sanık kürsüsüne İBB Hukuk Müşaviri olan Eren Sönmez geldi. Sönmez'in savunmasının ardından sorgusuna geçildi. Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Sönmez'in savcılıktaki beyanlarını sordu, "Suç örgütünün lideri konumunda olduğu iddia edilen kişi Ekrem İmamoğlu'dur" sözlerini daha anlaşılır ifade etmesini istedi. Sönmez, "Orada herhangi bir isnadım yok. Sadece dediğim gibi, idare hukukuna dair belediyelerdeki silsileden bahsettim" dedi.

Sezer Ada Ateş'in savunması ve sorgusu sona erdi, avukatının beyanlarına geçildi. Ardından mahkeme başkanı, birleştirilen dosyada ev hapsinde olan Mustafa Atlı, Sezer Ada Ateş, Tuğba Ölmez Hancı, Yasin Çağatay Seçkin, Esra Köymen, Binali Sarıtaş ve Derya Dağdeviren hakkındaki adli kontrol kararının kaldırıldığını duyurdu.

Sezer Ada Ateş'in savunmasının ardından sorgusuna geçildi. Tutuklu Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Yeşil Alan ve Tesisler Müdürü olarak görev yapan Sezer Ada Ateş'e, "Göreviniz boyunca sizden gerek kendim gerekse de yönlendirdiğim bir Ağaç A.Ş. çalışanı üzerinden gizli bilgi talebim oldu mu?" diye sordu. Ateş, "Asla olmamıştır Ali Bey" dedi.

Sezer Ada Ateş, iddianamede kendisiyle ilgili herhangi bir somut bilgi ve belge olmadığını ifade etti. Kendisinin ve ailesinin hayatı boyunca kamu yararı için çalıştığını, buna rağmen 150 gündür ev hapsinde olduğunu belirten Ateş, eşinin de deniz subayı olduğunu ve bu nedenle liseye giriş sınavına hazırlanan kızıyla yeterince ilgilenemediğini söyleyerek hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

Mustafa Duhan Demir, Hakkı Demir Vakfı'na ait bir taşınmazda yapılacak imar değişikliği için kreş yaptırdığını ifade etti ve bu organizasyonu Adem Altıntaş'la birlikte yaptıklarını belirtti. Demir'in savunmasının ve sorgusunun ardından avukatlarının beyanlarına geçildi. Daha sonra sanık kürsüsüne Sezer Ada Ateş geldi. 26 yıldır Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nda çalıştığını ifade eden Ateş, ihale şartnamelerinin 20 yıldır aynı şekilde yazıldığını belirtti.

Tutuksuz sanık Mustafa Duhan Demir, soruşturma aşamasında bir polis memuru tarafından aranıp mağdur olarak ifadeye davet edildiğini, şu anda ise sanık olarak mahkemede olduğunu ifade etti ve "Bu sürece dahil olmak ağır geliyor" dedi. Demir, "Hakkı Demir Vakfı olarak kamuya bağışlar yapan bir ailenin üyesiyim. Tüm sorumluluğu babamdan devraldım. Birçok sosyal sorumluluk projesini kamuya teslim ettik. Zorlama bir iş yaptığımızı bugüne kadar hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Oktay Özel'in avukatı Tayfur Koç, müvekkilinin sorumlu tutulduğu tesisat alımının 25 Aralık 2023'te, ihalenin ise 10 Temmuz 2023'te yapıldığını belirtti ve "İhaleden altı ay sonra yapılan bir alımda müvekkil sorumlu olmuş. İhale yapılmış, ihale onaylanmış, altı ay geçtikten sonra yapılan bir alımdaki sorumluluğu nedeniyle ihaleye katılımı engellemekle suçlanıyor. Bunu akıl ve mantıkla birleştirmek çok zor" dedi. Özel'in savunması, sorgusu ve avukat beyanlarından sonra sanık kürsüsüne Mustafa Duhan Demir geldi.

Tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Oktay Özel'e, itirafçı sanık Deniz Dörtyol'un "Karaköy'deki reklamlarının kaldırıldığı" iddiasını sordu. Özel, Galata Kulesi'nin silüetiyle ilgili bir reklam konusu olduğunu belirtti ve "Tarihi yapı silüetini bozduğu için bizim kararımız dışında, Kültür Bakanlığı Koruma Kurulu'nun kaldırılması kararı vardı" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, hiçbir yetkisinin olmadığı ihale süreçlerini kabul etmediğini belirtti. Beraatine karar verilmesini talep eden Özel'in sorgusuna geçildi.

Savunmasına başlaya Oktay Özel, bilirkişi raporunda isnat edileni anlamadığını belirtti. Raporda, ihaleye fesat iddia edildiğini söyleyen Özel, herhangi görev ve yetkisinin olmadığını ifade etti. Özel, "Dahil olmadığım ihale sürecinde suç işlemiş olmam mümkün değildir" dedi.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı, duruşma başladı. Sanık kürsüsüne ilk gelen isim Oktay Özel oldu.

TUTUKLU SANIKLAR ALKIŞLARLA KARŞILANDI: "FONCULAR DIŞARDA MASUMLAR İÇERDE"

Tutuklu sanıklar, duruşma salonuna alkışlar eşliğinde getirildi. İzleyici bölümünden “Foncular dışarıda, masumlar içeride” sloganı atıldı, sanık yakınları tutuklulara, “Çalık Başkanım günaydın”, “Başkanlarımız günaydın”, “Cumhurbaşkanım günaydın”, “Başkanım seni çok seviyoruz” ve “Şişli burada” diye seslendi.

GÜNÜN İLK SAVUNMASINI OKTAY ÖZEL YAPIYOR

Tutuklu ve tutuksuz sanıkların, avukatların, gazetecilerin, izleyicilerin ve mahkeme heyetinin yerlerini almasının ardından duruşma başladı.

Günün ilk savunmasını yapmak üzere sanık Oktay Özel kürsüye geldi.

Mahkeme başkanı birleştirilen dosyada ev hapsinde olan Mustafa Atlı, Sezer Ada Ateş, Tuğba Ölmez Hancı, Yasin Çağatay Seçkin, Esra Köymen, Binali Sarıtaş ve Derya Dağdeviren hakkındaki adli kontrol kararının kaldırıldığını duyurdu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden" sıfatıyla, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İBB Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 16 kişi "müşteki", 7'si firari, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere toplam 407 kişi "sanık" olarak bulunuyor.

İddianamede yer alan şemada, sanık Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı", sanıklar Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Hüseyin Gün ile firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun da "örgüt yöneticisi" olduğu iddia ediliyor.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delillerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu, kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede Keleş'in 48 kez "rüşvet", "rüşvet alma" ve "rüşvet verme", 55 kez "ihaleye fesat karıştırma", 39 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 8 kez "suç gelirlerini aklama", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "irtikap", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ongun'un "rüşvet" ve 53 kez "ihaleye fesat karıştırma", 33 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Yıldız'ın "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülüyor.

İddianamede, Soytekin'in "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Gülibrahimoğlu'nun "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Gün'ün "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki bu sanıkların, örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği belirtiliyor.

İddianamede, itirafçı Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması isteniyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında 5 kez "rüşvet alma", 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası istemine yer verilen iddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplam 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

BİRLEŞEN DOSYA

Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame de bu davayla birleştirilmişti.

İddianamede, sanıklar İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan, Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli'nin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 8 aydan 31 yıl 8'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

BİRLEŞEN İKİNCİ DOSYA

Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmış ve 29 sanık hakkında hazırlanan iddianame de bu davayla birleştirilmişti.

Sanıklar Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş ve Ali Sukas'ın "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet alma ve verme" ile "rüşvete aracılık etme" suçlarından 62'şer yıldan 168'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, diğer 26 sanık hakkında ise aynı suçlardan 3 yıldan 168 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası isteniyor.

Yargılama sürecinde, birleşen dosyalarla birlikte 63 sanığın tahliye edilmesiyle davada 53 tutuklu sanık bulunuyor.