Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

ABD'de Başkan Donald Trump'ın politikalarını tanıtmak amacıyla hazırlanan ve kamu kaynaklarıyla finanse edilen reklamlar yargı kararına konu oldu. New York Bölge Yargıcı Jennifer Rochon, bu reklamların hukuka aykırı olabileceği değerlendirmesiyle içeriklerin yayından kaldırılmasını kararlaştırdı.

Wall Street Journal'ın (WSJ) aktardığı bilgilere göre, yargıç Jennifer Rochon'un kararı, 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimleri öncesinde alındı. Karar kapsamında hükümetten, söz konusu reklamların yayımlanması ve dağıtılması amacıyla oluşturulan rezervasyonları sonlandırması ve bu kapsamdaki diğer düzenlemeleri iptal etmesi istendi.

Trump ile yönetiminin politikalarını ön plana çıkaran reklamların eylül ayında ekranlarda yer almaya başladığı bildirildi. Söz konusu tanıtımların finansmanının federal hükümet kaynaklarından sağlandığı belirtildi.