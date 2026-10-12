Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başında sergilediği başarılı performansla geçen sezon lig şampiyonluğu yaşayan ve takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan 39 yaşındaki genç çalıştırıcı için federasyon ilk temasları kurdu.
Özel jet Arda Turan için havalandı: Milli Takım'da geri sayım
UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nde üst üste 4 mağlubiyet alan A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. TFF, yeni teknik direktör arayışlarına başlarken listedeki tek yerli adayın Arda Turan olduğu öne sürüldü.Kaynak: Diğer
Sabah'ın haberine göre, özel uçakla İstanbul'a gelerek ailesiyle durumu değerlendiren Arda Turan’a TFF yetkilileri tarafından sözlü teklif iletildi.
"SAVAŞ VARKEN YARI YOLDA BIRAKMAM"
Yapılan ilk görüşmede TFF'nin teklifine yanıt veren tecrübeli teknik adamın, "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken onları yarı yolda bırakmam" diyerek Ukrayna ekibindeki sorumluluklarına dikkat çektiği öğrenildi.
Shakhtar Donetsk cephesinin de başarılı çalıştırıcıyı bırakmaya sıcak bakmadığını bildirmesi üzerine TFF yönetimi masaya yeni bir formül getirdi.
ÇİFTE GÖREV ÖNERİSİ
Federasyon yetkilileri, Arda Turan’a "Hem kulübünü hem de Milli Takım'ı aynı anda çalıştırabilirsin" önerisinde bulundu.
Bu teklifi değerlendirmeye alan genç teknik adamın, konuyu görüşmek üzere Ukrayna kulübü yönetimiyle bir araya geleceği aktarıldı.
Shakhtar Donetsk ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Arda Turan, Ukrayna ekibinin başında çıktığı 61 maçta 2.16'lık puan ortalaması yakaladı.
Bu sezona da hızlı bir giriş yapan Turan yönetimindeki Shakhtar, ligde 8 maçta 7 galibiyetle liderliğini sürdürürken Devler Ligi'ndeki ilk maçında da PSV ile berabere kaldı.
TFF'nin yerli teknik adam listesinde Arda Turan dışında başka bir isim bulunmazken, Shakhtar Donetsk ile yapılacak görüşmelerden olumsuz sonuç çıkması halinde rotanın yabancı teknik direktör adaylarına çevrileceği belirtildi.