Yeniçağ Gazetesi
12 Ekim 2026 Pazartesi
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Spor Özel jet Arda Turan için havalandı: Milli Takım'da geri sayım

Özel jet Arda Turan için havalandı: Milli Takım'da geri sayım

UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nde üst üste 4 mağlubiyet alan A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. TFF, yeni teknik direktör arayışlarına başlarken listedeki tek yerli adayın Arda Turan olduğu öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Özel jet Arda Turan için havalandı: Milli Takım'da geri sayım - Resim: 1

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başında sergilediği başarılı performansla geçen sezon lig şampiyonluğu yaşayan ve takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan 39 yaşındaki genç çalıştırıcı için federasyon ilk temasları kurdu.

1 9
Özel jet Arda Turan için havalandı: Milli Takım'da geri sayım - Resim: 2

Sabah'ın haberine göre, özel uçakla İstanbul'a gelerek ailesiyle durumu değerlendiren Arda Turan’a TFF yetkilileri tarafından sözlü teklif iletildi.

2 9
Özel jet Arda Turan için havalandı: Milli Takım'da geri sayım - Resim: 3

"SAVAŞ VARKEN YARI YOLDA BIRAKMAM"

Yapılan ilk görüşmede TFF'nin teklifine yanıt veren tecrübeli teknik adamın, "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken onları yarı yolda bırakmam" diyerek Ukrayna ekibindeki sorumluluklarına dikkat çektiği öğrenildi.

3 9
Özel jet Arda Turan için havalandı: Milli Takım'da geri sayım - Resim: 4

Shakhtar Donetsk cephesinin de başarılı çalıştırıcıyı bırakmaya sıcak bakmadığını bildirmesi üzerine TFF yönetimi masaya yeni bir formül getirdi.

4 9
Özel jet Arda Turan için havalandı: Milli Takım'da geri sayım - Resim: 5

ÇİFTE GÖREV ÖNERİSİ

Federasyon yetkilileri, Arda Turan’a "Hem kulübünü hem de Milli Takım'ı aynı anda çalıştırabilirsin" önerisinde bulundu.

5 9
Özel jet Arda Turan için havalandı: Milli Takım'da geri sayım - Resim: 6

Bu teklifi değerlendirmeye alan genç teknik adamın, konuyu görüşmek üzere Ukrayna kulübü yönetimiyle bir araya geleceği aktarıldı.

6 9
Özel jet Arda Turan için havalandı: Milli Takım'da geri sayım - Resim: 7

Shakhtar Donetsk ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Arda Turan, Ukrayna ekibinin başında çıktığı 61 maçta 2.16'lık puan ortalaması yakaladı.

7 9
Özel jet Arda Turan için havalandı: Milli Takım'da geri sayım - Resim: 8

Bu sezona da hızlı bir giriş yapan Turan yönetimindeki Shakhtar, ligde 8 maçta 7 galibiyetle liderliğini sürdürürken Devler Ligi'ndeki ilk maçında da PSV ile berabere kaldı.

8 9
Özel jet Arda Turan için havalandı: Milli Takım'da geri sayım - Resim: 9

TFF'nin yerli teknik adam listesinde Arda Turan dışında başka bir isim bulunmazken, Shakhtar Donetsk ile yapılacak görüşmelerden olumsuz sonuç çıkması halinde rotanın yabancı teknik direktör adaylarına çevrileceği belirtildi.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro