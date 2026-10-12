Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuk olduğu AA Editör Masası’nda Türkiye'nin gündemini sarsan fon soruşturması ve tasfiyelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, fonlarda 46 bine yakın kişiye ödeme yapıldığını ifade ederken, yeni bir sistem kurguladıklarını söyledi. Yılmaz, enflasyonla mücadelede dışsal şoklara değinerek, "Bu zorlu şoklar önümüze çıkıyor. Dışsal etkiler bir miktar etkileyebilir" dedi.

DEVLET DENETLEME KURULU ÇALIŞMA BAŞLATTI

Fonlara dair hızlı şekilde tedbirler alındığını ifade eden Yılmaz, genel yapıya zarar vermeden tasfiyelerine karar verildiğini söyledi. Yılmaz, hastalıklı yapıyı karantina altına alındığını ifade ederken, "Kurumlar şu anda toplamda 15 civarında bir denetmenle müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yoğun bir şekilde bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda. Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ediyor" dedi.

'SANKİ SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERMESİNLER, ÜLKEYE ZARAR VERİRLER'

Yılmaz, 46 bine yakın vatandaşın ödemelerinin gerçekleştirildiğini ifade ederken, "Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Bu fonlar arasında bir Tera dediğimiz büyük bir fon var, bir de 6 tane diğer fon var" şeklinde konuştu.

Sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasaları çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini savunan Yılmaz, "Hiç kimse bu piyasalara gölge düşürmesin. Buralara yapılan yatırımı sanki suçmuş gibi göstermesin. Bunu yapanlar bu ülkeye zarar verirler" dedi.

'YENİ BİR SİSTEM KURGULUYORUZ'

Fon ödemelerine dair yeni bir sistem kurguladıklarını söyleyen Yılmaz, “Ödemeleri net yatırım tutarı üzerinden yapacak bir sistem kurguluyoruz. Örneğin, 1 milyon TL yatırıp 2 milyon TL kar elde ettiniz ve bu karı daha önce çektiniz. Hesabınızda 1 milyon TL kaldıysa size yeniden 1 milyon TL ödeme yapılmayacak. Çünkü ana paranızı zaten geri almış durumdasınız. Kârını daha önce tahsil edenler mağdurlar listesinde yer almayacak. Teklif henüz Meclis'ten geçmedi. Son karar Meclis'in olacak" ifadelerini kullandı.

'DIŞSAL ETKİLER BİR MİKTAR ETKİLEYEBİLİR'

Ulaşımda bir takım kuralların gelmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, enflasyon üzerinde bir artışın gelmemesi gerektiğini ifade etti. Enflasyon ile mücadeledeki hedefin tek hane olduğunu belirten Yılmaz, "İstikametimiz belli enflasyonu tek haneye düşürmek, daha da iyi noktaya gideceğiz. Bu zorlu şoklar önümüze çıkıyor. Dışsal etkiler bir miktar etkileyebilir" dedi.

Cevdet Yılmaz, bütçe açığının da iyi seviyelerinde olduğunu savunarak, "Savaşa rağmen bütçe açığımızı iyi seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Makroekonomik görünümüz sağlam bu şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.

'BURADA YANLIŞ YAPAN OLURSA GEREĞİ YAPILACAK'

Meclis'te YENİ Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin fon iddialarına dair sert tepki gösteren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İsim vermeden iki bakanımızla ilgili ithamda bulundu. Ertesi gün basın toplantısında söyledi bu isimleri. Her iki bakanımız da çok net bir şekilde bu ithamlara cevap verdiler. Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş bunun isim benzerliği olduğunu söyledi. Sayın Bakanımız Ömer Bolat'ın da sukuk hesabı söz konusu. Burada bir çarpıtma olduğu ortaya çıkmış oldu. Her iki konuda da büyük bir mahcubiyet hissedilmeli. Fakat özür bile dilenmediğini gördük. Biz kendimizden eminiz. Burada yanlış yapan olursa gereği yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı burada çok açık ve net. En yakınımızda da olsa gereği yapılacak. Suç mahiyetinde bir işlem yapan varsa, kim olursa olsun gereği yapılır. AK Parti'nin anlayışı budur. Biz başkaları gibi bir şeylerin üstünü örtmeyiz. Ana muhalefet partisi yerel yönetimlerde iyi bir imtihan veremedi. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum."