Altın cephesi yeni haftaya yükselişle başladı. Ancak dolar cephesinin güçlenmesi ve yüksek tahvil faizleri karşısında baskılanmayı sürdürüyor. Bu hafta ise ABD’den gelecek kritik veriler altının yönünü belirleyecek.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Ekim 2026)
Altın fiyatları yeni haftaya yükseliş eğilimiyle başladı. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında rakamlar değişti.Süleyman Çay
Ons altın yeni haftaya yüzde 0,24’lük artışla 4 bin 204 dolara geldi.
Serbest piyasada gram altın ise haftaya yüzde 0,38’lik yükselişle 6 bin 667 TL seviyesine kadar geldi.
Kapalıçarşı’da altın fiyatları ise merak ediliyor. Gram altın güne yüzde 0,19’luk artışla 6 bin 684 TL seviyesinde başladı.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek yarım, tam, gramse ve has altın fiyatları şu şekilde;
Gram Altın — Saat: 06:58:58 | Alış: 6.595,02 TL | Satış: 6.684,50 TL | Yükseliş Yüzdesi: %0,19 (+12,81 TL)
Çeyrek Altın — Saat: 06:58:56 | Alış: 10.804,00 TL | Satış: 10.895,00 TL | Yükseliş Yüzdesi: %0,19 (+21,00 TL)
Yarım Altın — Saat: 06:58:57 | Alış: 21.608,00 TL | Satış: 21.783,00 TL | Yükseliş Yüzdesi: %0,19 (+42,00 TL)
Tam Altın — Saat: 06:58:57 | Alış: 43.103,00 TL | Satış: 43.439,00 TL | Yükseliş Yüzdesi: %0,19 (+83,00 TL)
Gremse Altın — Saat: 06:58:58 | Alış: 106.912,00 TL | Satış: 108.082,00 TL | Yükseliş Yüzdesi: %0,19 (+207,00 TL)
Has Altın — Saat: 06:58:58 | Alış: 6.628,16 TL | Satış: 6.664,51 TL | Yükseliş Yüzdesi: %0,19 (+12,78 TL)
Dolar TL ise yeni haftaya yine yükselişle başladı. 49,33 TL bandında dolar işlem görüyor.
Brent Ham Petrol varil fiyatı da güne yüzde 1,18’lik bir düşüşle 103,30 dolar bandında işlem kaydetti.
Bu hafta ise piyasanın kaderini belirleyecek 6 veri yer alıyor. Haftanın son 3 günü bu veriler piyasanın odağı olacak. İlk olarak ABD'nin eylül ayı tüketici enflasyonu 14 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Burada veriler ılımlı gelirse altını destekleyecek, ancak yüksek bir enflasyon durumunda düşüş yaşanabilir.
Fed'in Bej Kitap raporu 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de paylaşılacak. ABD ekonomisinde istihdam, tüketim ve fiyat baskılarına ilişkin değerlendirmeler içeren rapor, enflasyon verisinin ardından faiz beklentilerini etkileyebilecek ikinci önemli veri olacak.
ABD'de eylül ayı üretici enflasyonu 15 Ekim Perşembe günü saat 15.30'da duyurulacak. Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak ABD perakende satışları, tüketici harcamalarının gücü belirlenecek.
Haftanın son işlem gününde de ABD'nin ithalat ve ihracat fiyatları saat 15.30'da, sanayi üretimi ise 16.15'te paylaşılacak.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.