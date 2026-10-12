Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisindeki kazadan sonra gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K'nin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

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Şüpheliler, işlemlerinden sonra Akhisar Adliyesine sevk edildi. Tur otobüsü ve çekicinin sürücüleri tutuklandı. Tur otobüsünün yedek sürücüsü için ise adli kontrol tedbiri kararı alındı.

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BİLİRKİŞİ RAPORU ÇIKTI

Kazaya ilişkin bilirkişi raporu da çıktı. Otobüs şoförünün yönetmeliklerle belirlenen geriye gitme kusuru, manevlararı düzenleyen genel şartlara uymama, şartlar dışında geriye dönmek, geriye gitmek maddelerini ihlal ettiği belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İzmir istikametine doğru ilerleyen ve Denizli'nin Pamukkale ilçesine gitmekte olduğu öğrenilen tur otobüsü ile çekici çarpıştı.

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Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi yönlendirildi. Manisa Valiliği, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yaralıların hastanelere sevk edildiğini ve ekiplerin koordineli biçimde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.