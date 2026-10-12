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Kaynak: Haber Merkezi

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, merakla beklenen 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahiplerini pazartesi günü yaptığı resmi bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Bu yılki prestijli ödül, makroekonomik istikrara yönelik çığır açıcı araştırmalara imza atan Robert E. Hall ve Michael Woodford'a takdim edildi. İkili, makroekonomik istikrarın mikroekonomik temellerini inceleyen çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

EKONOMİ ÖDÜLÜ AÇIKLANDI

Akademi tarafından yayımlanan ödül gerekçesinde, her iki ismin geliştirdiği analitik yaklaşımların küresel ekonomi politikalarındaki kritik rolüne dikkat çekildi. Ekonomi yönetiminde doğru müdahalelerin önemine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yılki Ekonomi Bilimleri ödülü sahipleri Robert E. Hall ve Michael Woodford, etkili istikrar politikaları uygulama kapasitemizi büyük ölçüde ileriye taşıyan yeni makroekonomik modeller geliştirmişlerdir. Bu yenilikçi modeller referans alındığında, zamanında ve doğru uygulanan maliye ile para politikası adımları, ekonomide yaşanan dalgalanmaların, özellikle zirve ve dip noktalarının yarattığı hasarı önemli ölçüde hafifletebilmektedir."