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Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, yarın saat 22.00’de RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmada hedeflerinin galibiyet olduğunu belirtti.

Her maça olduğu gibi Barcelona karşısına da galibiyet için çıkacaklarını belirten Buruk, "Birincisi UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olduğu, ikincisi Barcelona'ya karşı oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızda oynadığımız her Şampiyonlar Ligi maçı bizim için çok heyecanlı geçiyor, motivasyonumuz çok fazla yükseliyor. Böyle maçlarda bazen oyuncuları en yüksek seviyede hazırlamanız gerekmiyor. Oyuncuların böyle maçlara hazırlanmaları çok daha farklı oluyor." diye konuştu.

Barcelona'nın bu sezon çıktığı 9 resmi müsabakayı da kazandığını hatırlatan Buruk, "Şu anda dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu, ne oynadığını anlatmamıza gerek yok ama karşılarında da biz olacağız. Biz en iyi performansımızı gösterdiğimizde stadımızda önemli başarılara imza attık. Bazen maç kazanamasak bile oyun alarak çok iyi işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi maçı kazanmak. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız ama karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes Barcelona olarak söyleyecek ama burada da o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var. İnşallah iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"HATALARI ÇOK KOLAY CEZALANDIRACAK BİR TAKIM VAR"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Barcelona karşısında hem savunmada hem de hücumda en az hatayla oynamaları gerektiğini dile getirdi.

Barcelona'nın kaliteli bir takım olduğuna değinen Buruk, "Sadece defans yapmayacağız. Hücum da edeceyiz. İkisini birlikte düşünmemiz gerek. Barcelona'ya karşı savunmada ve hücumda en iyisini yapmanız gerekiyor. Rakibi hangi bölgede karşılarsanız karşılayın en şiddetli baskıyı yapmak gerekiyor. Top rakipteyken tutkulu bir şekilde topu kazanmaya çalışmak önemli. Bu tutkuyu göstermemiz gerek. Ofansif tarafta da sakin olmamız, topu ayağımızda tutmamız gerek. Geçen sezon çok fazla gol yediler ama bu sezon o kadar yemediler. Kendi oyunlarını rakibe diretmeye çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Önemli oyuncuları var. Az hata yapmamız lazım. Hataları çok kolay cezalandıracak bir takım var." şeklinde görüş belirtti.

Okan Buruk, agresif bir oyun sergilemeleri gerektiğini anlatarak, "Biz Galatasaray'ız. Kendi sahamızda oynayacağız. Rakibe karşı hangi sistemle oynarsak oynayalım agresif olmamız gerek. Kendi sahamızda o agresifliği gösterip kalemizi gol kapatmaya çalışacağız. Bunu yapabilecek oyuncularımız var. Çok iyi bir kaleciye sahibiz. Rakibe gol attırmamak için elimizden geleni yapacağız ama bizim de gol atmamız gerek." dedi.

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptıkları maçın zorlu olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "En zor maçımız Kasımpaşa müsabakasıydı. Milli maç arasında Torreira ve Sanchez uzaktan geldi. Batrakov üç maç oynamıştı. Bizim milli takımdan dönen oyuncular, en yorgun olanlardı. Dört maç kaybetmek fiziksel olarak değil, mental olarak yıpratmıştı. Kasımpaşa müsabakası bunun için çok zordu. Sakatlıktan dönmüş ve ilk maçına çıkacak oyuncular vardı. Bundan sonraki bölümde sadece Singo yok. Günay bu hafta antrenmanlara çıktı. Yarın o olmayacak. Onlar dışında tam kadroyuz. Kasımpaşa müsabakasından sonra 4 gün ara vardı. Yeteri kadar dinlendik. İnsan kazandıkça daha mutlu oluyor ve fiziksel olarak daha çabuk yenileniyor. Onun için maçları kazanmamız gerek." değerlendirmesinde bulundu.