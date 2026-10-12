Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (12 Ekim)

Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (12 Ekim)

Kapalıçarşı altın piyasasında gün içi en yüksek ve en düşük seviyeler arasındaki makas dikkat çekti. Gram altın gün içinde 6.710 TL seviyesini test ettikten sonra geri çekildi. İşte Kapalıçarşı’da akşam saatlerinde güncel altın fiyatları...

Seçil Kılıç Seçil Kılıç
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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (12 Ekim) - Resim: 1

Kapalıçarşı'dan alınan 12 Ekim 2026 tarihli son verilere göre altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (12 Ekim) - Resim: 2

Günün ilk saatlerinden itibaren hem gram bazında hem de ziynet altın türlerinde yön arayışı devam ederken fiyatlarda genel olarak yüzde 0,64'lük bir geri çekilme kaydedildi.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (12 Ekim) - Resim: 3

Piyasadaki bu dalgalanmada, küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği, jeopolitik gelişmeler ve iç piyasadaki talep dengeleri belirleyici rol oynuyor.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (12 Ekim) - Resim: 4

Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın akşam saatlerine ne kadar? kaç TL? İşte güncel rakamlar…

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (12 Ekim) - Resim: 5

GRAM ALTIN AKŞAM NE KADAR?

Gün içi en düşük: 6.604,19 TL

Gün içi en yüksek: 6.710,26 TL

Güncel satış: 6.628,73 TL (Alış: 6.554,35 TL)

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (12 Ekim) - Resim: 6

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

Gün içi en düşük : 5,00 TL* (piyasa veri düzeltmesi)

Gün içi en yüksek : 10.937,00 TL

Güncel satış : 10.804,00 TL (Alış: 10.737,00 TL)

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (12 Ekim) - Resim: 7

YARIM ALTIN AKŞAM NE KADAR?

Gün içi en düşük : 10,00 TL* (piyasa veri düzeltmesi)

Gün içi en yüksek : 21.867,00 TL

Güncel satış : 21.601,00 TL (Alış: 21.475,00 TL)

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (12 Ekim) - Resim: 8

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Gün içi en düşük : 20,00 TL* (piyasa veri düzeltmesi)

Gün içi en yüksek: 43.607,00 TL

Güncel satış: 43.077,00 TL (Alış: 42.837,00 TL)

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (12 Ekim) - Resim: 9

GREMSE ALTIN AKŞAM NE KADAR?

Gün içi en düşük: 50,00 TL* (piyasa veri düzeltmesi)

Gün içi en yüksek: 108.498,00 TL

Güncel satış: 107.180,00 TL (alış: 106.253,00 TL)

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (12 Ekim) - Resim: 10

HAS ALTIN KAÇ TL OLDU?

Gün içi en düşük : 6.584,44 TL

Gün içi en yüksek: 6.690,19 TL

Güncel satış : 6.608,90 TL (Alış: 6.587,29 TL)

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (12 Ekim) - Resim: 11

FİYATLARI NE ETKİLEDİ?

Altın piyasasındaki son rakamları etkileyen temel faktörler özetle şunlar oldu:

Ons fiyatlarındaki anlık çekilmeler Kapalıçarşı'ya doğrudan düşüş olarak yansıdı.

Gün içinde 6.710 TL seviyesine kadar tırmanan gram altının zirveyi görmesinin ardından yatırımcıların kısa vadeli kar realizasyonuna gitmesi fiyatı 6.628 TL bandına çekti.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (12 Ekim) - Resim: 12

Kapalıçarşı'da alış-satış arasındaki fark korunurken, yüzde 0,64'lük genel düşüş eğilimi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini gösteriyor.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (12 Ekim) - Resim: 13

UYARI

Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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