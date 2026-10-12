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Kaynak: Haber Merkezi

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 31,8'lik bir artış kaydetti. Aynı dönemde, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3 oranında yükseldi.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini içeren takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, aynı ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,8 oranında arttı.

SANAYİ VE İNŞAATTA DURUM NE?

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 32,6 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,2 artış kaydetti.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 19,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi temmuza kıyasla yüzde 3,7 azaldı.

TİCARET VE HİZMET

Ağustos ayında takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi yıllık bazda yüzde 32,5 yükselirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda yüzde 4,3 artış gösterdi. Aynı dönemde hizmet sektöründe ise takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,6 büyüdü.