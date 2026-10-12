Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta

ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta

ASAL Araştırma Ekim 2026 anket sonuçlarını yayımladı. İktidar ve muhalefet arasındaki makas kapanırken, CHP'nin baraj altı kalması dikkat çekti.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 1

Erken, baskın veya öne alınmış seçim gündemi konuşulmaya devam ederken saha araştırmaları kamuoyunca ilgiyle takip ediliyor.

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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 2

Son araştırma ASAL Araştırma'dan. 28 ilde 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirilen çalışmada iktidar mücadelesinde birbirine yakın sonuçlar ortaya çıktı.

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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 3

ASAL Araştırma'nın Ekim ayı anketinde, bir önceki ayın (ASAL EYLÜL) sonuçlarına göre AK Parti 2,2 puan gerilerken, YENİ Parti oyunu 1,6 puan artırdı.

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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 4

Katılımcılara "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 5

İşte ASAL Araştırma'nın Ekim 2026 Anket sonuçları...

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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 6

◼️ Diğer: %4.7

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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 7

◼️ Yeniden Refah: %2.9

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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 8

◼️ Anahtar Parti: %3.2

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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 9

◼️ Zafer Partisi: %3.4

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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 10

◼️ CHP: %5.1

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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 11

◼️ İYİ Parti: %7.1

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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 12

◼️ MHP: %8.0

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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 13

◼️ DEM Parti: %8.8

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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 14

◼️ YENİ Parti: %25.2

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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 15

◼️ AK Parti: %31.6

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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 16

ASAL Araştırma'nın eylül ayı araştırmasında sonuçlar şöyleydi:

AK Parti: %33,8
YENİ Parti: %23,6

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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 17

İki araştırma arasında YENİ Parti'nin oyunu artırdığı, AK Parti'nin ise oy kaybettiği görüldü.

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ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta - Resim: 18
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