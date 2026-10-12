Erken, baskın veya öne alınmış seçim gündemi konuşulmaya devam ederken saha araştırmaları kamuoyunca ilgiyle takip ediliyor.
ASAL Araştırma son anketi yayımladı: AK Parti geriledi, YENİ Parti tırmanışta
ASAL Araştırma Ekim 2026 anket sonuçlarını yayımladı. İktidar ve muhalefet arasındaki makas kapanırken, CHP'nin baraj altı kalması dikkat çekti.Aykut Metehan
Son araştırma ASAL Araştırma'dan. 28 ilde 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirilen çalışmada iktidar mücadelesinde birbirine yakın sonuçlar ortaya çıktı.
ASAL Araştırma'nın Ekim ayı anketinde, bir önceki ayın (ASAL EYLÜL) sonuçlarına göre AK Parti 2,2 puan gerilerken, YENİ Parti oyunu 1,6 puan artırdı.
Katılımcılara "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
İşte ASAL Araştırma'nın Ekim 2026 Anket sonuçları...
◼️ Diğer: %4.7
◼️ Yeniden Refah: %2.9
◼️ Anahtar Parti: %3.2
◼️ Zafer Partisi: %3.4
◼️ CHP: %5.1
◼️ İYİ Parti: %7.1
◼️ MHP: %8.0
◼️ DEM Parti: %8.8
◼️ YENİ Parti: %25.2
◼️ AK Parti: %31.6
ASAL Araştırma'nın eylül ayı araştırmasında sonuçlar şöyleydi:
AK Parti: %33,8
YENİ Parti: %23,6
İki araştırma arasında YENİ Parti'nin oyunu artırdığı, AK Parti'nin ise oy kaybettiği görüldü.