Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Spor Servisi

Milli aranın ardından ligde Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, elde ettikleri sonuçla moral kazandı.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, vakit kaybetmeden Aston Villa karşılaşmasının hazırlıklarına yöneldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanlarda temponun yükseltildiği öğrenildi.

İngiltere deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefleyen İsmail Kartal, takımın son durumunu yakından takip ediyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Rizespor mücadelesindeki bireysel performansları dikkate alarak ilk 11’de bazı değişikliklere başvurabileceği belirtiliyor.

Özellikle karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olan futbolcuların sergilediği performans, teknik heyetin seçeneklerini artırdı. Bu isimler arasında milli futbolcu Oğuz Aydın ön plana çıktı.

Çaykur Rizespor karşısında sınırlı süre almasına rağmen etkili bir görüntü çizen Oğuz Aydın, yaklaşık 10 dakikada skora önemli katkı verdi. Milli futbolcu, önce İrfan Can’ın kaydettiği golün pasını hazırladı, ardından sağ çaprazdan yaptığı şık vuruşla maçın skorunu belirledi.

Oğuz Aydın’ın kısa sürede ortaya koyduğu performansın ardından Aston Villa maçı için ilk 11 ihtimali güç kazandı. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, İngiltere deplasmanında Kerem’in yerine başlangıç kadrosunda görev alması bekleniyor.

Bu sezon 13 karşılaşmada forma giyen Oğuz Aydın, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe kariyerinde toplam 82 maçta görev yapan milli oyuncu, 9 gol atarken 15 asist üretti.

Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro olarak gösteriliyor.