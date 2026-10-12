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Kaynak: Haber Merkezi

Mersin’de Yenişehir Belediyesi başkan vekili seçimini YENİ Parti’nin adayı Çağdaş Dutlu kazandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 1 Ekim’de yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınmış, 6 Ekim’de tutuklanarak aynı gün görevden uzaklaştırılmıştı.

Yenişehir Belediye Meclisi, bugün başkan vekili seçimine gitti. Seçimi 4. turda 19 oy alan Çağdaş Dutlu kazandı.

NE OLMUŞTU?

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yolsuzluk soruşturması” kapsamında 1 Ekim'de aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 59 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Vahap Seçer ile birlikte Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklanmıştı.

Belediye başkanları görevden uzaklaştırılırken; Yenişehir ve Mezitli'de belediye başkanvekili seçimi için 12 Ekim tarihi açıklanmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ise seçim 13 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.