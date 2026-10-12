Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket sonuçları ortaya çıktı: Siyasi liderlerin oy oranları dikkat çekti

Son anket sonuçları ortaya çıktı: Siyasi liderlerin oy oranları dikkat çekti

HBS Araştırma 3 bin katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı anketini yayımladı. Siyasi liderlerin oy oranlarının paylaşıldığı son ankette 2 lider arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Siyasi liderlerin oy oranları dikkat çekti - Resim: 1

Türkiye siyaseti, belediye transferleri ve fon krizleriyle çalkanırken gözler önümüzde seçimlere çevrildi.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Siyasi liderlerin oy oranları dikkat çekti - Resim: 2

Araştırma şirketleri de yaptığı anketlerle halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Siyasi liderlerin oy oranları dikkat çekti - Resim: 3

HBS Araştırma, ekim ayında 3 bin kişiyle yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Siyasi liderlerin oy oranları dikkat çekti - Resim: 4

Ekim 2026 tarihini taşıyan ankete göre, siyasi isimlerin oy oranları şöyle sıralandı:

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Siyasi liderlerin oy oranları dikkat çekti - Resim: 5

Recep Tayyip Erdoğan (AKP): %32,3

Özgür Özel (YENİ Parti): %23,1

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Siyasi liderlerin oy oranları dikkat çekti - Resim: 6

Tülay Hatimoğulları (DEM Parti): %9,0

Müsavat Dervişoğlu (İYİ Parti): %7,9

Devlet Bahçeli (MHP): %7,4

Kemal Kılıçdaroğlu (CHP): %6,4

Ümit Özdağ (Zafer Partisi): %2,9

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Siyasi liderlerin oy oranları dikkat çekti - Resim: 7

Fatih Erbakan (Yeniden Refah Partisi): %2,7

Mahmut Arıkan (Saadet Partisi): %2,5

Mustafa Destici (BBP): %0,7

Diğer: %1,9

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Siyasi liderlerin oy oranları dikkat çekti - Resim: 8

Erdoğan ile Özel arasındaki fark 9,2 puan

Son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki fark 9,2 puan olarak hesaplandı.

Erdoğan yüzde 32,3 ile ilk sırada bulunurken Özel yüzde 23,1 ile ikinci sırada yer alıyor.

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