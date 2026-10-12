Türkiye siyaseti, belediye transferleri ve fon krizleriyle çalkanırken gözler önümüzde seçimlere çevrildi.
Son anket sonuçları ortaya çıktı: Siyasi liderlerin oy oranları dikkat çekti
HBS Araştırma 3 bin katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı anketini yayımladı. Siyasi liderlerin oy oranlarının paylaşıldığı son ankette 2 lider arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Araştırma şirketleri de yaptığı anketlerle halkın nabzını tutmaya devam ediyor.
HBS Araştırma, ekim ayında 3 bin kişiyle yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.
Ekim 2026 tarihini taşıyan ankete göre, siyasi isimlerin oy oranları şöyle sıralandı:
Recep Tayyip Erdoğan (AKP): %32,3
Özgür Özel (YENİ Parti): %23,1
Tülay Hatimoğulları (DEM Parti): %9,0
Müsavat Dervişoğlu (İYİ Parti): %7,9
Devlet Bahçeli (MHP): %7,4
Kemal Kılıçdaroğlu (CHP): %6,4
Ümit Özdağ (Zafer Partisi): %2,9
Fatih Erbakan (Yeniden Refah Partisi): %2,7
Mahmut Arıkan (Saadet Partisi): %2,5
Mustafa Destici (BBP): %0,7
Diğer: %1,9
Erdoğan ile Özel arasındaki fark 9,2 puan
Son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki fark 9,2 puan olarak hesaplandı.
Erdoğan yüzde 32,3 ile ilk sırada bulunurken Özel yüzde 23,1 ile ikinci sırada yer alıyor.