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Yeşil-mavili ekibin ligde oynadığı ilk 6 haftada 2 gol kaydeden Emrecan, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sezonun ilk bölümünde özellikle kendi sahalarında puan kayıpları yaşadıklarını aktaran Emrecan, Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmak istediklerini vurgulayarak, “Kendi sahamızda henüz istediğimiz başarıyı elde edemedik. Bu durumu geride bırakıp daha iyi sonuçlarla yolumuza devam etmeyi amaçlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Takımın sahadaki performansının skorlara tam anlamıyla yansımadığını kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu:

“Sezona arzu ettiğimiz şekilde giremedik ancak sahada kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Geçen sezonla kıyasladığımızda önemli mesafe katettik. Rakiplerimize kendi oyunumuzu kabul ettirdik ve baskı oluşturduk. Puan kaybettiğimiz karşılaşmaların hiçbirinde yenilgiyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Aslında kazanmamız gereken maçlardı. Bu mücadeleleri lehimize sonuçlandırabilseydik belki de bugün zirvede yer alabilirdik. Artık geçmişe dönüp yapabileceğimiz bir şey bulunmuyor. Futbolun doğasında böyle sonuçlar da var.”

Takım kadrosunun hem geniş hem de karakter bakımından güçlü oyunculardan oluştuğunu belirten Emrecan Bulut, ekip içerisindeki uyumun ve atmosferin de olumlu olduğunu ifade etti.

"TAKIMIMA NE KADAR KATKI SAĞLARSAM BENİM İÇİN O KADAR GÜZEL"

Emrecan, takıma katkı sağlamak için mücadele ettiğini dile getirerek "Takımıma ne kadar katkı sağlarsam, ne kadar yardımcı olabilirsem benim için o kadar güzel. Umarım bundan sonra da devamı gelecektir." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'daki üçüncü sezonu olduğunu anımsatan Emrecan Bulut, "Her geçen yıl üstüne katıp daha da iyi olmak, gelişmek için çok çalışıyorum. Umarım daha da iyi olacağım. Takımıma daha çok katkı vereceğim, temennim bu yönde." ifadelerini kullandı.

Emrecan, her maçta kazanmak amacıyla sahaya çıktıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Kazanmak için her şeyi yaptık, yapacak olan da bir takımız. Fenerbahçe maçını da kazanmak istiyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, elimizden geleni yapacağız. Bu maçı kazanırsak bizim için de çok iyi olur. Taraftarımızı mutlu ederiz. İç sahada çok güzel bir maçla beraber galibiyetle yükselişe geçeriz."

Emrecan, taraftarın beklentilerini boşa çıkarmayacaklarını vurgulayarak "İç sahada kazanmayı başarırsak, Fenerbahçe maçıyla beraber onları da mutlu edeceğimizi düşünüyorum." dedi.