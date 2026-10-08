Kaynak: AA

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 17.00 olarak belirlendi. Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşma öncesindeki son çalışmasını teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenmanda ağırlıklı olarak taktik çalışmalar yapıldı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer, çalışmaların verimli geçtiğini ifade etti.

Takıma yeni dahil olan futbolcuların adaptasyonunu hızlandırmak amacıyla Antalya'da bir hafta kamp yaptıklarını aktaran Eşer, "Hem sahamızın kış şartlarına hazırlanması hem de takımla tamamen konsantre olabilmemiz adına verimli bir kamp geçirdik. Fiziksel, taktiksel ve uyum anlamında iyi çalıştık." ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakat futbolcular hakkında da bilgi veren Eşer, Ajeti'nin yeniden takımla çalışmalara başladığını belirtti. Celal ve Ahmet'in tedavilerinin devam ettiğini aktaran deneyimli teknik adam, Kenan'ın ise hafif sakatlığının bulunduğunu söyledi.

Rakibin ligdeki tecrübesine dikkati çeken Eşer, şunları kaydetti:

"Ankara Keçiörengücü, bu ligin gediklisi bir takım. Uzun yıllardır bu ligde yer alan, geçen sene de play-off oynamış bir ekip. Şu an play-off hattındalar ve 2-3 yıldır hemen hemen aynı kadroyla mücadele eden, birbirini iyi tanıyan, ofansif anlamda güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İç saha bizim için her zaman çok önemli. Rakibimizi iyi analiz ettik ve iyi çalıştık. İnşallah taraftarımızın desteğiyle Keçiörengücü maçından 3 puanla ayrılıp hedeflediğimiz üst sıralara doğru bir adım atmış olacağız."