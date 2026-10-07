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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Samsunspor'da hazırlıklar sürerken, Basın Sözcüsü Suat Çakır kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Nuri Asan Tesisleri'nde konuşan Çakır, genç ve dinamik bir takıma sahip olduklarını belirtirken, Trabzonspor karşılaşmasında en büyük güçlerinden birinin taraftar olacağını söyledi.

TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI

Çakır, "Taraftar çok büyük itici güç. Trabzonspor maçında da desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyoruz. Herkesi maça davet ediyoruz. Bilet fiyatlarını da düşürdük. İş adamı, sanayici arkadaşlara da rica ediyoruz. Lütfen cumartesi günü elemanlarına izin versinler, maça gelsinler ve stadı dolduralım. Çünkü taraftar, çok büyük bir güç. İyi mücadele edeceğimize eminiz. İnşallah sonuç da iyi olacak." diye konuştu.

'TAKIMIN OMURGASINDA OLAN ÇOĞU OYUNCU GİTTİ'

Ligin ilk 6 haftasında alınan sonuçlara da değinen Çakır, şöyle devam etti:

"Eksiklerimiz çoktu ve genç bir takımız. Takımın omurgasında olan çoğu oyuncu gitti, gitmek zorunda kaldı. Göndermek zorunda kaldık. Bunu her zaman anlatıyoruz, söylüyoruz. Takımın tamamlanmasıyla, sakatların dönmesiyle hava daha da değişti. Hocamız hırslı, istekli. Futbolcular da şu an öyle. İnşallah bu, maça da yansıyacak. O yansıma da bize iyi sonuç getirecektir. Buna inanıyoruz."

'TRABZONSPOR'UN DÜNYA YILDIZI OYUNCULARI VAR'

Trabzonspor'un güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken Suat Çakır, karşılaşmaya ilişkin iddialı konuştu:

"Zor bir karşılaşma olacak. Trabzonspor'un dünya yıldızı oyuncuları var ama biz de mücadele ederek, savaşarak mutlaka iyi sonuç alacağız. Buna inanıyoruz."