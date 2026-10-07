Gizem Örge yeni sezon için iddialı konuştu: 'Kupalarla taçlandıracağız'

Fenerbahçe Medicana'nın deneyimli liberosu Gizem Örge, yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli takımın hedeflerini anlattı. Örge, "Güzel bir oluşum oldu bu sene" derken Fenerbahçe'de forma giymenin kendisi için bir şeref olduğunu söyledi.