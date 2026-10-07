Kentteki etkinliklerin başlangıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden verilen kortej yürüyüşüyle yapıldı. İl protokolü ile gençlerin katıldığı yürüyüş, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tamamlandı.
Kortejin sona ermesinin ardından meydanda farklı sportif oyunlar ve çeşitli gösteriler düzenlendi. Etkinlik alanına gelen Karaman Valisi Hayrettin Çiçek de gençlerin gerçekleştirdiği oyunlara katılarak bir süre onlarla birlikte vakit geçirdi.
Amatör Spor Haftası kapsamında Karaman'daki etkinliklerin 11 Ekim'e kadar sürdürüleceği bildirildi.