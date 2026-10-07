Kentteki etkinliklerin başlangıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden verilen kortej yürüyüşüyle yapıldı. İl protokolü ile gençlerin katıldığı yürüyüş, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tamamlandı.

Karaman'da amatör spor haftası kortejle başladı - Resim : 1

Kortejin sona ermesinin ardından meydanda farklı sportif oyunlar ve çeşitli gösteriler düzenlendi. Etkinlik alanına gelen Karaman Valisi Hayrettin Çiçek de gençlerin gerçekleştirdiği oyunlara katılarak bir süre onlarla birlikte vakit geçirdi.

Elçin Berra Tuzsuz’a Millî Takım seçmeleri davetiElçin Berra Tuzsuz’a Millî Takım seçmeleri davetiSpor

Amatör Spor Haftası kapsamında Karaman'daki etkinliklerin 11 Ekim'e kadar sürdürüleceği bildirildi.