Kaynak: İHA

Siyah-beyazlı kulüpte gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Serdal Adalı yeniden başkan seçilirken, önceki yönetimde görev alan Orhan Özalp de yeni dönemde yönetim kurulundaki yerini korudu.

Özalp, genel kurul sonrasında İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Beşiktaş açısından yeni dönemin kulübümüze ve tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Üstlendiğimiz sorumluluğu en iyi biçimde yerine getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Futbolun yanı sıra kurumsal yapı ve diğer branşlarda da Beşiktaşlıları memnun edecek sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz. Başkanımızın camiamıza verdiği sözler doğrultusunda, bayraklarımızı yeniden asacağımız ve şampiyonluklar yaşayacağımız günlere ulaşmak için yönetim olarak hep birlikte Beşiktaş adına mücadele edeceğiz." dedi.

"190 MİLYON DOLAR'A YAKLAŞAN BORCU 53 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE İNDİRDİK"

Kulübün sürdürülebilir finansal yapıya kavuşması için düzenli gelir elde etmesinin önemine vurgu yapan Özalp, "Göreve başladığımız dönemde Beşiktaş'ın bankalar konsorsiyumuna TL bazında ciddi bir borç yükü bulunuyordu. Başkanımızın daha önce açıkladığı üzere, o süreçte yalnızca faiz ödemeleri için günlük 5 milyon TL kaynak ayırıyorduk. Bugün ise o dönemde bir ay içerisinde ödenen faiz tutarını yaklaşık bir yılda karşılayabilecek seviyeye geldik. Yaklaşık 190 milyon Dolar olan borcu 53 milyon Dolar düzeyine çekerek ödeme süresini 5 yıla yaydık. Bundan sonraki aşamada kulübün sürekli ve düzenli gelir oluşturması gerekiyor. Bu gelirleri sağlayacak faaliyetlerin hayata geçirilmesi, bir sonraki seçime kadar kulübün temel öncelikleri arasında yer alacak." ifadelerini kullandı.