Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji 4 saatlik yol 1 buçuk saate indi: Üç şehir YHT ile bağlanıyor

4 saatlik yol 1 buçuk saate indi: Üç şehir YHT ile bağlanıyor

Çerkezköy-Kapıkule demir yolu projesinin devreye alınmasıyla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak. İstanbul-Halkalı-Kapıkule güzergâhındaki yolculuk süresi 4 saatten 90 dakikaya inecek.

Kaynak: Haber Merkezi / AA
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4 saatlik yol 1 buçuk saate indi: Üç şehir YHT ile bağlanıyor - Resim: 1

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan demir yolu güzergâhında yer alan Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, bugün düzenlenen törenle faaliyete başlıyor.

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4 saatlik yol 1 buçuk saate indi: Üç şehir YHT ile bağlanıyor - Resim: 2

Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

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4 saatlik yol 1 buçuk saate indi: Üç şehir YHT ile bağlanıyor - Resim: 3

Tren hattının faaliyete geçmesiyle birlikte Trakya’daki üç il, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne yüksek hızlı tren bağlantısına kavuşuyor.

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4 saatlik yol 1 buçuk saate indi: Üç şehir YHT ile bağlanıyor - Resim: 4

Yeni demir yolu hattının kullanıma açılması, İstanbul ile Trakya arasındaki yolcu ulaşımında önemli bir süre değişikliği sağlayacak.

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4 saatlik yol 1 buçuk saate indi: Üç şehir YHT ile bağlanıyor - Resim: 5

İstanbul-Halkalı’dan Kapıkule’ye yapılan seyahatin yaklaşık 4 saat süren mevcut yolculuk süresinin 1,5 saate gerilemesi bekleniyor.

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4 saatlik yol 1 buçuk saate indi: Üç şehir YHT ile bağlanıyor - Resim: 6

Toplam 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule güzergâhının tamamlanmasıyla doğrudan hızlı tren hizmeti alan şehirlerin sayısı 14’e ulaşacak.

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4 saatlik yol 1 buçuk saate indi: Üç şehir YHT ile bağlanıyor - Resim: 7

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki demir yolu hatlarının toplam uzunluğunun 14 bin 272 kilometre olduğunu açıkladı.

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4 saatlik yol 1 buçuk saate indi: Üç şehir YHT ile bağlanıyor - Resim: 8

Uraloğlu’nun paylaştığı hedef doğrultusunda, 2028 yılına kadar doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan illerin sayısının 27’ye çıkarılması planlanıyor.

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