Türkiye’nin Avrupa’ya açılan demir yolu güzergâhında yer alan Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, bugün düzenlenen törenle faaliyete başlıyor.
4 saatlik yol 1 buçuk saate indi: Üç şehir YHT ile bağlanıyor
Çerkezköy-Kapıkule demir yolu projesinin devreye alınmasıyla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak. İstanbul-Halkalı-Kapıkule güzergâhındaki yolculuk süresi 4 saatten 90 dakikaya inecek.Kaynak: Haber Merkezi / AA
Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.
Tren hattının faaliyete geçmesiyle birlikte Trakya’daki üç il, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne yüksek hızlı tren bağlantısına kavuşuyor.
Yeni demir yolu hattının kullanıma açılması, İstanbul ile Trakya arasındaki yolcu ulaşımında önemli bir süre değişikliği sağlayacak.
İstanbul-Halkalı’dan Kapıkule’ye yapılan seyahatin yaklaşık 4 saat süren mevcut yolculuk süresinin 1,5 saate gerilemesi bekleniyor.
Toplam 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule güzergâhının tamamlanmasıyla doğrudan hızlı tren hizmeti alan şehirlerin sayısı 14’e ulaşacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki demir yolu hatlarının toplam uzunluğunun 14 bin 272 kilometre olduğunu açıkladı.
Uraloğlu’nun paylaştığı hedef doğrultusunda, 2028 yılına kadar doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan illerin sayısının 27’ye çıkarılması planlanıyor.