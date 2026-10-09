Kaynak: AA

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katmasının ardından Türkiye ile Mısır arasındaki spor ve turizm bağları daha da güç kazandı.

Genç, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, deneyimli futbolcunun bordo-mavili takıma transferinin Trabzon'un turizm, tanıtım ve ekonomik potansiyeline kayda değer katkı sağladığını ifade etti.

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan ile bir araya gelme imkânı bulduğunu aktaran Genç, "Kendisini Trabzon'a davet ettik. Seve seve gelmeyi istediğini, Salah'ı Trabzon'da izlemeyi arzu ettiğini söyledi. İnşallah bu ay ya da önümüzdeki ay misafirimiz olacak." ifadelerini kullandı.

"ÇOK SAYIDA MİSAFİR ŞEHRİMİZE GELİYOR"

Genç, yıldız futbolcuyu Trabzon'da izlemek için yerli ve yabancı çok sayıda misafirin de kente geldiğini belirtti.

Salah'ın iki ülke arasındaki diyaloglara olumlu katkılar sağladığına dikkati çeken Genç, "Bir ara diplomatik yönden ilişkilerimiz daha durağandı. Sağolsun Cumhurbaşkanı'mızın sayesinde yeni yönetimle de özellikle iki ülkenin hak ve menfaatleri açısından yeni bir düzleme girildiğini görüyoruz. İnşallah Muhammed Salah transferinin de buna ayrı bir güç olarak katkı sağlayacağını düşünenlerdenim." diye konuştu.

"ŞEHRİMİZE DEĞER KATMAYI PLANLIYORUZ"

Genç, sürdürülebilir turizm için dört koldan çalıştıklarını dile getirdi.

Trabzon'a, Körfez ve Kafkas ülkelerinin yanı sıra Mısır'dan direkt uçuşların devamı için girişimlerde bulunduklarını belirten Genç, "İnşallah Kahire'de 'Trabzon Tanıtım Günleri' için büyükelçimizle mutabık kaldık. Onun planlamasını, hazırlığını yapıyoruz. Kardeş Mısır halkıyla olan hukukumuz, diyaloğumuz ve tarihsel geçmişimizle hem dayanışma hem de turizmle şehrimize değer katmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.