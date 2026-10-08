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Fuar alanında bulunan açık hava sahnesindeki programa katılan İnan ve futbolcular, etkinlik öncesinde alanda bulunan öğrenciler ve gençlerle selamlaştı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, Kocaelispor'un kent açısından ortak bir değer taşıdığını ifade etti.

Kentlerin farklı futbol takımlarına sahip olabileceğini belirten Abiş, "Kocaelispor, bunlardan başka bir noktada. Kocaelili ve Kocaelisporlu olmak bir ruhtur. Bugün hem kitap sevgisini hem de Kocaelispor sevgisini sizlere aşılamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da kitap fuarının kent ve çocuklar açısından önemine dikkat çekti. İnan, "Çocuklarımızın ilime, bilime ve Kocaelispor'a ilgi göstermesi beni ayrıca mutlu etti. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Hoş geldiniz." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Kaan'dan Hodri Meydan" adlı kitabın tanıtım videosu katılımcılara izletildi.

Programda gerçekleştirilen bilgi yarışmasına İnan ve futbolcular da katıldı. Yarışmayı en yüksek puanla tamamlayan üç kişiye, Kocaelisporlu futbolcular tarafından imzalanmış formalar hediye edildi.

Etkinliğin tamamlanmasının ardından Selçuk İnan ve beraberindeki futbolcular, fuar alanındaki standa geçerek "Kaan'dan Hodri Meydan" kitabının imza programına katıldı.