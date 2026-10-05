Kaynak: İHA

Samsunspor, milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında eski teknik direktörü Thomas Reis'in çalıştırdığı Trabzonspor'u konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde Samsunsporlu taraftarlar Nuri Asan Tesisleri'ne gelerek futbolculara ve teknik heyete destek verdi. Teknik Direktör Thorsten Fink ve futbolcular da taraftarların karşısında Trabzonspor maçında galibiyet sözü verdi.

'BU GENÇ TAKIMIN SİZE İHTİYACI VAR'

Taraftarlara seslenen Thorsten Fink'in açıklamaları şu şekilde:

"Trabzonspor karşılaşmasının çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Belki de bu yılın en önemli maçlarından bir tanesi olacak. Herkese ihtiyacımız olacak, taraftarlara da ihtiyaç olacak. Bu genç takımın size ihtiyacı var. Bu genç takım Cumartesi günü sizin için bir savaş verecek. Cumartesi günü bir şehir, bir şehre karşı, taraftarlar taraftarlara karşı, oyuncular oyunculara karşı Bu bizim gururumuz"

EMRE KILINÇ'TAN MÜCADELE MESAJI

Takım kaptanı Emre Kılınç da Trabzonspor karşılaşmasının öneminin farkında olduklarını belirterek, takım arkadaşlarıyla birlikte ellerinden gelen mücadelenin en iyisini ortaya koyacaklarını ifade etti.

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen ise bundan sonraki süreçte her ay bir antrenmanın taraftarlara açık gerçekleştirileceğini belirterek kırmızı-beyazlılardan destek istedi.