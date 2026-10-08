Kaynak: İHA

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezona etkili bir başlangıç yapan Kırşehir FK, saha içindeki performansıyla kentte heyecan oluşturdu. Yeşil-beyazlı ekibin aldığı sonuçların ardından şehir esnafı da takıma destek için harekete geçti.

Kırşehir'de faaliyet gösteren Ejderoğlu döviz bürosunun yöneticileri ve çalışanları, Kırşehir FK formalarını giyerek taraftarlara forma ve kombine bilet alma çağrısında bulundu.

5 MAÇTA 19 GOL ATTI

Ligin 5. haftasında deplasmanda Karaman FK'yı 7-1 mağlup eden Kırşehir FK, geride kalan 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Rakip fileleri 19 kez havalandıran yeşil-beyazlılar, topladığı 12 puanla grubunda 6. sırada yer aldı.

ESNAFTAN FORMA VE KOMBİNE ÇAĞRISI

İşletme yöneticisi Başak Zaman, forma satışlarının başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kırşehir FK'ya destek olmak ve takımımızın yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kırşehirlilerin de bu desteğe ortak olmalarını bekliyoruz"

İşletme çalışanlarından Murat Can Kasar ise personelin tamamının Kırşehir FK forması giydiğini belirterek şunları söyledi:

"İşletmemizde tüm personelimizle birlikte Kırşehir FK formalarını giydik. Bu durum müşterilerimizin de dikkatini çekti. Halkımızı Kırşehir FK formalarını ve kombine biletlerini almaya davet ediyoruz"

Kentte artan futbol heyecanının sezon boyunca sürmesi hedeflenirken, esnafın başlattığı destek hareketinin diğer işletmelere de örnek olması bekleniyor.