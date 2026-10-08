Galatasaray Spor Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker için veda töreni düzenlendi.
Diriker için ilk tören, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı camia, kulübün en kıdemli üyesine son görevini yerine getirdi.
GALATASARAY CAMİASI YALNIZ BIRAKMADI
RAMS Park'taki törenin ardından Ali Fuat Diriker'in naaşı, Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii'ne götürüldü.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Diriker'in naaşı, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.
DURSUN ÖZBEK DE CENAZEYE KATILDI
Cenaze törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler ile Ali Fuat Diriker'in ailesi ve yakınları katıldı.
Galatasaray'ın en kıdemli üyesi olan Ali Fuat Diriker, sarı-kırmızılı camianın katıldığı törenlerle son yolculuğuna uğurlandı.