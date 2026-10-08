Beşiktaş yöneticisi Orhan Özalp’ten şampiyonluk açıklaması: “Bayrakları yeniden asacağız”

Beşiktaş'ta yeniden başkanlık görevine seçilen Serdal Adalı'nın yönetim kadrosunda yeni dönemde de bulunan Orhan Özalp, hem futbol hem de kurumsal yapılanma alanında camianın yüzünü güldürecek sonuçlara ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.